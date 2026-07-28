Japonya'da 7,1 büyüklüğünde güçlü deprem meydana geldi

·88·Dünya
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde güçlü deprem meydana geldi

Japonya'nın Kyushu Adası yakınlarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Asya medya kuruluşları, ülkenin Meteoroloji Ajansı'na dayandırdığı haberinde bu bilgiyi paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 7,1 olarak kaydedildi. Yerin sarsıntısı 28 Temmuz günü gerçekleşti. Depremin merkez üssü Kumamoto prefektörlüğü yakınlarında yer almakta olup, odağı yer yüzeyinden 10 kilometre derinlikte tespit edildi.

NHK televizyon kanalının aktardığı bilgilere göre, şiddetli yer sarsıntısının ardından ülkenin ilgili kurumları tsunami tehlikesi uyarısında bulundu. Bu vesileyle halka resmi talimatlara uymaları ve tehlikeli kıyı bölgelerinden uzak durmaları tavsiye ediliyor.

Şu ana kadar deprem nedeniyle can kaybı, yaralanma veya büyük çaplı yıkımlar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkili servisler durumu izlemeye devam etmekte olup, ek bilgilerin paylaşılması beklenmektedir.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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