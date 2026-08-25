Rusya Federasyonu'nda yeni eğitim yılının başlangıcı olan Bilgi Günü vesilesiyle, ülkenin büyük bir bölümünde alkollü içecek satışına yönelik sert kısıtlamalar getiriliyor. Bölgesel mevzuatı analiz eden RIA Novosti ajansının haberine göre, bu yıl Rusya'nın 60 bölgesi 1 Eylül'de alkollü içeceklerin perakende satışını kısıtlama veya tamamen yasaklama kararı aldı.

Bu yasaklar öncelikle eğitim kurumlarının çevresinde kamu düzenini korumayı ve genç neslin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Bölgesel mevzuat ve kısıtlamaların coğrafyası

Mevcut federal yasalara göre, ülkenin tüm bölgelerinde saat 23:00 ile 08:00 arasında alkol satışına yönelik genel bir kısıtlama uygulanmaktadır:

Yerel yönetim yetkisi: Bölgesel yönetimler, özel bayram günlerinde (Bilgi Günü, Gençlik Günü, Çocukları Koruma Günü) alkol satışı düzenlemelerini bağımsız olarak sıkılaştırma hakkına sahiptir;

60 bölgede kısıtlama: Bu yıl 1 Eylül'de 60 bölge yönetimi bu hakkını kullanarak satış kısıtlamalarını yürürlüğe koyuyor;

Geriye kalan 29 bölge: Diğer bölgelerde genel bir yasak olmasa da, kısıtlamalar münferit şehir ve belediyeler düzeyinde yerel olarak uygulanabilir.

Samara deneyimi ve temel amaç

Bölgesel bazda kısıtlama önlemleri farklı şekillerde uygulanmaktadır:

Samara'da tam yasak: Örneğin, Samara Bölgesi hükümeti, 1 Eylül 2026'dan itibaren Samara kentsel bölgesinde alkollü içeceklerin perakende satışını tamamen yasaklama kararı almıştır;

Güvenlik önlemi: Temel amaç, okullar, liseler ve çocukların yoğun bulunduğu kamusal alanların yakınında alkollü içeceklerin serbestçe yayılmasını önlemektir.

Uzman uyarısı: Sağlık riski

Tıp uzmanları, alkolün kötüye kullanımının sadece kamu düzenine değil, aynı zamanda insan sağlığına da ciddi zararlar verdiğini hatırlatıyor. Özellikle düzenli alkol tüketimi, en az 5 kanser türüne yakalanma riskini birkaç kat artırmaktadır.