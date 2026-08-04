Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti

Malezya’da düzenlenen güzellik yarışmasında sahneye çıkan sıra dışı bir katılımcı, izleyicilerin ilgisini çekti. Bu kez podyumda yürüyen insan değil, kendine özgü görünümüyle bir tavuktu.

Tavuğun sahnedeki hareketleri ve görünümü, etkinliğe katılanlarda merak uyandırdı. Podyumda sakin bir şekilde yürüyen tavuk, izleyicilerin karşısında oldukça rahat davrandı.

Yarışmadan alınan görüntüler sosyal medyada da yayıldı. Kullanıcılar tavuğun görünümünü ve podyumdaki yürüyüşünü tartışarak onu etkinliğin en çok ilgi çeken katılımcılarından biri olarak nitelendirdi.