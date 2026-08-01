Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu

ABD'nin Oregon eyaleti sahilinde, genellikle yalnızca okyanusun derin katmanlarında yaşayan ve "kannibal balık" olarak bilinen nadir bir deniz canlısı bulundu. Uzmanlarıhayrete düşüren en ilgi çekici yön ise karnından çıkan avlar oldu.

Yapılan açıklamaya göre, uzunluğu yaklaşık 1,5 metreyi bulan Longnose lancetfish (uzun burunlu lancet balığı) 22 Nisan'da Oregon sahiline vurdu. Bu tür bu bölgede çok nadir görülür ve çoğu zaman bu durumda bulunmaz.

Sahile gelen canlı hakkında ihbar alan Seaside Akvaryumu uzmanları onu incelemek üzere derhal olay yerine gitti. İnceleme sırasında balığın karnından bütün kalamarlar ile henüz sindirilmemiş başka balıklar çıktığı tespit edildi.

Uzmanların belirttiğine göre bu tür, kendi türdeşlerini bile yemesiyle tanınıyor. Bu yüzden kendisine "kannibal balık" adı verilmiştir. Kendisi ayrıca, okyanusun güneş ışığının neredeyse hiç ulaşmadığı "alacakaranlık kuşağı"nda yaşadığı için "Twilight Zone fish" olarak da adlandırılır.

Dış görünüşü barrakudaya benzeyen bu yırtıcı, keskin kazık biçimli dişleriyle dikkat çekiyor. Akvaryum uzmanı Tiffany Boot'un belirttiğine göre Oregon sahilinde yılda yalnızca birkaç kez böyle bir balık rastlanıyor. Ancak onları bütün halde bulmak oldukça zor.

Bunun nedeni, lancet balığının vücudunun jelatinimsi yumuşak etten oluşması ve deniz kuşlarının onu hızla yemesidir. Bu yüzden taze ve zarar görmemiş halde bulunan numune bilim insanları için büyük bir şans olarak kabul edildi.

Uzmanlar bu nadir canlının, okyanusun derinliklerindeki yaşam hakkında daha fazla bilgi edinme imkânı sunduğunu vurguluyor. Sahile vurması ise henüz bilim insanları tarafından tam olarak açıklanamayan olaylardan biri olmaya devam ediyor.