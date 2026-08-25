«İran oğluma suikast düzenlemek istedi»: Netanyahu’dan çarpıcı açıklama!

·69·Dünya
«İran oğluma suikast düzenlemek istedi»: Netanyahu’dan çarpıcı açıklama!

İsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuBinyamin Netanyahu’nun yerel medyaya verdiği çarpıcı röportajda İran özel servislerinin oğullarından birine suikast düzenlemeye çalıştığını açıklaması ve Tel Aviv ile Tahran arasındaki gizli çatışmanın ayrıntıları temel alınarak hazırlanan analiz yazısı:

«İran oğlumu öldürmek istedi»: Binyamin Netanyahu suikast girişimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!

Orta Doğu’da gerilim giderek tırmanırken İsrail hükümetinin lideri etrafında yeni bir skandal patlak verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail’in yerel Kanal 14 televizyonuna verdiği özel röportajda, İran istihbarat servislerinin aile üyelerinden birini hedef aldığını açıkladı.

Hükümet başkanının belirttiğine göre Tahran’ın özel servisleri oğullarından birini uzun süre takip etti ve ona suikast düzenlemeye çalıştı.

«İnanılmaz şeyler oluyor»: Başbakan’dan açıklama

Binyamin Netanyahu televizyonda yaptığı açıklamada, İran’dan ailesine yönelik doğrudan bir tehdit bulunduğunu belirtti:

«Oğullarıma gelince, bence burada inanılmaz şeyler oluyor. İran oğullarımdan birini takip etti. İran oğullarımdan birini öldürmeye, ona suikast düzenlemeye çalıştı», — dedi İsrail Başbakanı.

Televizyon sunucusunun bu açıklamanın doğrudan istihbarat bilgilerine dayanıp dayanmadığı sorusuna Netanyahu net bir yanıt vermedi ve suikastın ne zaman, nerede ve hangi koşullarda planlandığına ilişkin ek ayrıntıları açıklamadı.

Netanyahu’nun ailesi hakkında neler biliniyor?

İsrail başbakanının toplam üç çocuğu bulunuyor:

  • Yair ve Avner: Netanyahu’nun mevcut eşi Sara Netanyahu ile evliliğinden olan iki oğlu. İkisi de farklı dönemlerde kamuoyunun ve güvenlik servislerinin ilgisini çekti;

  • Noa: Başbakanın ilk evliliğinden olan kızı.

Şu ana kadar suikastın hedefinin hangi oğlu — Yair mi yoksa Avner mi — olduğu açıklanmadı.

Bu açıklama, iki ülke arasındaki hibrit ve istihbarat savaşlarının giderek daha da sertleştiğine işaret ediyor.

Binyamin NetanyahuİranTel AvivTahran
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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