Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde

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Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in düğününün 8 Ağustos’ta Madeira Adası’nda yapılacağına dair haberler yayıldı. Törene Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Rihanna, Drake ve diğer ünlülerin davet edildiği de öne sürülüyor.

Ancak önemli bir ayrıntı var: Çift henüz düğünün kesin tarihini, konuk listesini ve davet yeriyle ilgili bilgileri resmen açıklamadı. Özellikle UFC’nin iki eski şampiyonuna davetiye gönderildiğine dair güvenilir bir kanıt bulunamadı.

Düğünün 8 Ağustos’ta yapılacağına dair ne biliniyor?

Son haberlerde nikâh töreninin 8 Ağustos’ta Portekiz’in Madeira Adası’ndaki Funchal Katedrali’nde yapılacağı belirtiliyor. Düğün sonrası davet için ise beş yıldızlı Savoy Palace otelinin seçildiği iddia edildi.

Bazı yayın organları, otelin iki katı ile birkaç dinlenme alanının kapatılabileceğini de yazdı. Bu durum gizli bir etkinlik için hazırlık olarak yorumlanıyor, ancak otel ya da çiftin temsilcileri bu bilgileri kamuoyuna doğrulamadı.

McGregor ve Khabib gerçekten davet edildi mi?

Sosyal medyada yayılan en büyük tartışma, Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov’un aynı düğünde konuk olabileceği iddiasıyla ilgili.

İki dövüşçü arasındaki tarihî rekabet göz önüne alındığında, ikisinin Ronaldo’nun düğününde karşılaşması başlı başına bir olaya dönüşebilirdi. Ancak doğrulama çalışmalarına göre Ronaldo’nun onlara davetiye gönderdiğini gösteren resmî bir açıklama, fotoğraf veya güvenilir bir kaynak bulunmuyor. Düğün tarihi ve söz konusu konuk listesi şimdilik doğrulanmamış bir iddia olarak kalıyor.

Rihanna, Drake ve Jennifer Lopez de listede mi?

Yayılan gayriresmî listede şu ünlülerin adları geçiyor:

  • Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov;

  • Drake, Rihanna ve Jennifer Lopez;

  • blogger IShowSpeed;

  • televizyon sunucusu Piers Morgan.

Ancak bu kişilerin hiçbiri katılımını kamuoyuna açık şekilde doğrulamadı. Bu nedenle listeyi düğünün resmî konuk kadrosu olarak değil, medya ve sosyal medyada yayılan bir iddia olarak değerlendirmek gerekir.

Funchal neden sembolik bir adres?

Ronaldo, Madeira Adası’nın Funchal şehrinde doğup büyüdü. Portekiz basını daha 2025’in sonunda çiftin yaz törenini futbolcunun memleketinde yapmayı planladığını bildirmişti. En çok adı geçen yer Funchal Katedrali’ydi.

Georgina Rodriguez ve Ronaldo 2016’da tanıştı; ilişkileri daha sonra kamuoyuna yansıdı. Çift, Ağustos 2025’te nişanlandıklarını duyurdu.

Bu nedenle futbolcunun ailesi ve çocukluğuyla bağlantılı olan Funchal’da nikâh kıyılması mantıklı ve sembolik bir seçim gibi görünüyor.

Büyük yıldızlar mı, yoksa kapalı bir aile töreni mi?

Yayılan konuk listesi oldukça uzun ve gösterişli bir düğün hayal ettiriyor. Ancak Ronaldo, önceki röportajlarında Georgina’nın büyük ve halka açık partiler yerine daha küçük ve özel törenleri tercih ettiğini söylemişti.

Bu nedenle yüzlerce dünya yıldızının katılacağı bir tören hakkındaki haberler, çiftin daha önce açıkladığı planlarla tamamen örtüşmüyor. Resmî törenin dar bir çevrede, sonraki davetin ise daha geniş bir konuk grubuyla yapılması mümkün olabilir; ancak bu da şimdilik bir tahmin.

Şimdilik doğrulanan ve doğrulanmayan bilgiler

Bilgi

Durum

Ronaldo ve Georgina nişanlandı

Doğrulandı

Düğünün Madeira’da yapılması planlanıyor

Saygın yayın organlarında bildirildi

Törenin Funchal Katedrali’nde yapılması

Resmî olarak doğrulanmadı

Düğünün 8 Ağustos’ta yapılması

Resmî olarak doğrulanmadı

Davetin Savoy Palace’da yapılması

Resmî olarak doğrulanmadı

McGregor ve Khabib’in davet edilmesi

Güvenilir kanıt yok

Rihanna, Drake ve diğerlerinin katılması

Doğrulanmadı

Ana gizem 8 Ağustos’ta çözülecek mi?

Ronaldo dünyanın en ünlü sporcularından biri olduğu için özel hayatıyla ilgili her bilgi hızla yayılıyor. Ancak şu anda sosyal medyadaki tartışmalar resmî açıklamaların oldukça önüne geçmiş durumda.

Düğün gerçekten 8 Ağustos’ta yapılırsa Funchal Katedrali, Savoy Palace veya çiftin sosyal medya hesaplarında doğrulayıcı bilgiler ve görüntüler paylaşılması bekleniyor. O zamana kadar Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov ve şov dünyasının yıldızlarının katılacağına dair listeyi kesin bir gerçek gibi yaymamak gerekiyor.

Sizce McGregor ve Khabib’in aynı düğünde buluşması törenin en büyük olayına dönüşür mü? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram ya da diğer sosyal ağlarda arkadaşlarınızla paylaşın!

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezConor McGregorKhabib NurmagomedovMadeira
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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