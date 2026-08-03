20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek

·5.7K·Dünya
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek

2026 yılının 12 Ağustos günü, Avrupa semalarında milyonlarca insanın heyecanla beklediği nadir astronomik olaylardan biri olan — tam Güneş tutulması gerçekleşecek. Uzmanların belirttiğine göre bu olay, Avrupa halkı için son yirmi yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri sayılıyor.

Verilere göre bu olayı Grönland, İzlanda, İspanya’nın kuzey bölgeleri ve Portekiz’in kuzeydoğusunda yaşayanlar tam hâliyle gözlemleyebilecek. Diğer bazı Avrupa ülkelerinde ise Güneş’in kısmi tutulması görülecek.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) bildirdiğine göre İspanya’nın kuzeyi, Güneş tutulmasını izlemek için en uygun noktalardan biri. Bu nedenle binlerce turist ve astronomi meraklısının bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

ESA Bilim Direktörü Profesör Carole Mundell, tam Güneş tutulmasının yalnızca bilimsel açıdan değil, insanlık için de unutulmaz bir olay olduğunu belirtti.

“Tam Güneş tutulması, milyonlarca insanın aynı anda gökyüzüne bakarak hayranlık ve heyecanı birlikte hissettiği çok nadir anlardan biridir” dedi.

AvrupaGrönlandİzlandaAvrupa Uzay AjansıCarole Mundell
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çöplükte Bulunan Bebek İçin 170 Bin Dolar ToplandıÇöplükte Bulunan Bebek İçin 170 Bin Dolar ToplandıDün, 23:46İnsan DNA’sında daha önce bilinmeyen iki atanın izi bulunduİnsan DNA’sında daha önce bilinmeyen iki atanın izi bulunduDün, 23:22Japonya’da erkeklerin işe şortla gelmesine izin verildiJaponya’da erkeklerin işe şortla gelmesine izin verildiDün, 23:13Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemdeRonaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemdeDün, 22:47Balina yavruları su altında nasıl emer? (video)Balina yavruları su altında nasıl emer? (video)Dün, 22:29Sınav skandalı 17 yaşındaki gencin hayatına mal olduSınav skandalı 17 yaşındaki gencin hayatına mal olduDün, 22:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı