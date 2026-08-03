20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek

2026 yılının 12 Ağustos günü, Avrupa semalarında milyonlarca insanın heyecanla beklediği nadir astronomik olaylardan biri olan — tam Güneş tutulması gerçekleşecek. Uzmanların belirttiğine göre bu olay, Avrupa halkı için son yirmi yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri sayılıyor.

Verilere göre bu olayı Grönland, İzlanda, İspanya’nın kuzey bölgeleri ve Portekiz’in kuzeydoğusunda yaşayanlar tam hâliyle gözlemleyebilecek. Diğer bazı Avrupa ülkelerinde ise Güneş’in kısmi tutulması görülecek.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) bildirdiğine göre İspanya’nın kuzeyi, Güneş tutulmasını izlemek için en uygun noktalardan biri. Bu nedenle binlerce turist ve astronomi meraklısının bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

ESA Bilim Direktörü Profesör Carole Mundell, tam Güneş tutulmasının yalnızca bilimsel açıdan değil, insanlık için de unutulmaz bir olay olduğunu belirtti.

“Tam Güneş tutulması, milyonlarca insanın aynı anda gökyüzüne bakarak hayranlık ve heyecanı birlikte hissettiği çok nadir anlardan biridir” dedi.