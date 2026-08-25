Brian Madjo: Erling Haaland Örneği ve İngiltere Millî Takımının Geleceği

İngiltere'nin Aston Villa takımında parlayan genç forvet Brian Madjo, gelecekte millî takımın hücum hattında Harry Kane'in layık bir halefi olabilir. Goal.com'un haberine göre, İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Emile Heskey, 17 yaşındaki yeteneğe oyununu daha da geliştirmek için Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ı örnek almasını tavsiye etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Londra'nın Enfield bölgesinde doğan Brian Madjo, Fransa'nın ünlü akademilerinde yetişti ve genç yaşta Lüksemburg'a taşındı. Profesyonel kariyerindeki ilk başarılarını Metz formasıyla elde eden forvet, Ocak 2026'da ülkesi İngiltere'ye ve İngiliz futboluna geri döndü. Aston Villa, oyuncunun potansiyeline büyük güven duyarak transferi için 12 milyon avro yatırım yaptı.

FIFA kısıtlamaları ve Spor Tahkim Mahkemesi kararı

Ancak genç forvetin transferi kolay gerçekleşmedi. FIFA kurallarına göre 18 yaşından küçük futbolcuların uluslararası transferleri yasak. Lüksemburg genç millî takımında üç maça çıkan Madjo da başlangıçta bu sorunla karşılaştı.

Aston Villa yönetimi, futbolcunun aslen Londra'da doğduğunu gerekçe göstererek FIFA kararına itiraz etti. Yargı süreci ve Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) müdahalesinin ardından İngiliz kulübüne gelecek vadeden forveti kadrosuna katması için resmî izin verildi.

UEFA Süper Kupası'nda tarihî gol ve sakatlık

Yeni takımındaki ilk adımları bile dikkat çeken Brian, sezon öncesi kampında kendini gösterdi. Unai Emery yönetimindeki takımın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile karşılaştığı UEFA Süper Kupası maçında rakip fileleri havalandırdı. Bu golle organizasyon tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.

Ne yazık ki beklenmedik bir sakatlık, İngiltere Premier Lig'indeki ilk maçını biraz geciktirdi. Buna rağmen uzmanlar onun potansiyelini yüksek değerlendiriyor. Özellikle deneyimli forvet Ollie Watkins'e Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübünün ilgi göstermesi ve oyuncunun ayrılma ihtimali göz önüne alındığında, Madjo'nun ilk 11'de forma giymesi için uygun fırsatlar bulması bekleniyor.

1 metre 93 santimetrelik boyuyla fiziksel açıdan güçlü olan forvet, Premier Lig'in sert savunmacılarına karşı mücadele edebileceğini şimdiden gösterdi. Henüz deneyim eksikliği bulunsa da potansiyeli, onun İngiliz futbolunun gelecekteki en büyük yıldızlarından biri olabileceğini düşündürüyor.