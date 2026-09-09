Xiaomi üç yeni taşınabilir şarj cihazını tanıttı

·2·Teknoloji
Xiaomi üç yeni taşınabilir şarj cihazını tanıttı

Xiaomi markası, farklı kullanım senaryolarına yönelik üç yeni taşınabilir şarj cihazını tanıttı. Ixbt.com'a göre, bu gadget serisi hem ultra ince hem de yüksek kapasiteli modelleri içeriyor ve mobil cihaz kullanıcılarının günlük ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni tanıtılan cihazların temel özellikleri farklılık gösteriyor, böylece her kullanıcı kendine uygun bir seçenek bulabiliyor. Xiaomi, modern teknolojilerle hızlı şarj ve kullanım kolaylığı sağlamayı amaçlıyor.

Ultra ince ve manyetik modeller

Serinin en kompakt üyesi olarak UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W öne çıkıyor. Cihazın kalınlığı sadece 6 milimetre, ağırlığı ise 98 gram. Buna rağmen 5000 mAh kapasiteye sahip olan cihaz, 15W manyetik kablosuz şarjı ve USB-C üzerinden 22,5W kablolu şarjı destekliyor.

Bu küçük şarj cihazı ile aynı anda iki cihazı kablolu ve kablosuz olarak şarj etmek mümkün. Daha yüksek kapasiteli bir model arayanlar için ise Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 45W tanıtıldı. Bu gadget, 10 000 mAh batarya, 25W'a kadar güç sağlayan Qi 2.2 kablosuz şarj ve 13 N gücünde manyetik sabitleme sistemi ile donatılmış.

Orta kapasiteli bu modelin gövdesine entegre bir USB-C kablosu bulunuyor ve kablolu modda maksimum güç 45W'a ulaşıyor. Ayrıca QC 2.0, PD ve PPS protokollerini destekleyen cihaz, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

165W gücündeki ana yenilik

Tanıtımın yıldızı ise Xiaomi Power Bank 20000 165W modeli oldu. Bu şarj cihazının toplam çıkış gücü 165W'a ulaşıyor. Cihazdaki ilk USB-C portu 120W'a kadar, ikincisi 45W'a kadar güç sağlarken, gövdeye entegre USB-C kablosu da 120W desteği sunuyor.

Temel teknik özelliklerin yanı sıra, bu model bir USB-A portu ve renkli akıllı ekran ile donatılmış. Bu ekran; pil seviyesini, şarj giriş/çıkış durumunu, tahmini kalan süreyi ve düşük akım veya arıza uyarılarını gösteriyor.

XiaomiPower BankGadgetTeknolojiBatarya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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