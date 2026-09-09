Ayyoub Bouaddi Porto'da parladı ve takım arkadaşlarından övgü topladı

Manchester City, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki deplasman maçında Portekiz ekibi Porto'yu 2-0 mağlup etti. Estádio do Dragão'da oynanan karşılaşmada takımın genç orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi, sahada sergilediği özgüvenli oyunla tüm dikkatleri üzerine çekti ve maçın ardından hem teknik direktörden hem de takımın lider oyuncularından büyük övgü aldı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

GOAL.com'un haberine göre, 18 yaşındaki futbolcu için bu karşılaşma ilk 11'deki ilk sınavı oldu. Buna rağmen orta sahada oldukça soğukkanlı bir performans sergileyerek takım arkadaşlarının güvenini boşa çıkarmadı. Maç boyunca Bouaddi, attığı 55 pasın 54'ünde isabet sağladı ve rakip ataklarını kesmede 7 kez top kazanma başarısı gösterdi. Genç yetenek, 76. dakikada yerini Mateo Kovačić'e bıraktı.

Teknik direktör ve liderlerin değerlendirmesi

Maç sonu basın toplantısında konuşan Manchester City teknik direktörü, takımının Avrupa'daki zorlu deplasman maçındaki iradesini özellikle vurguladı. İtalyan çalıştırıcı, maç boyunca yeterli pozisyonlar ürettiklerini ve rakibe fazla şans tanımadıklarından memnun olduğunu gizlemedi.

Mauricio Pereshe'ye göre, takımın her bir üyesi üst düzey kaliteye sahip ve bu durum teknik direktöre rotasyon yapma ve her futbolcuya şans verme imkanı tanıyor. Ayrıca teknik direktör, genç futbolcunun baskı altında bile paniğe kapılmadığının altını çizdi.

Uzmana göre, Erling Haaland, Rúben Dias ve Mateo Kovačić gibi deneyimli oyunculardan bu tür maçları yönetmeleri beklenirken, Ayyoub Bouaddi'nin ilk kez büyük sahnede bu kadar sakin oynaması tamamen beklenmedik ve şaşırtıcıydı.

Haaland'ın esprili itirafı

Takımın golcü oyuncusu Erling Haaland da genç takım arkadaşının potansiyelini yüksek buldu. Haaland, son haftalarda antrenmanlardaki performansıyla Bouaddi'nin gerçek bir cevher olduğunu kanıtladığını belirtti.

Aynı zamanda Norveçli golcü, ikinci yarıdaki bir pozisyonda genç orta saha oyuncusunun kendisine pas vermediği için biraz üzüldüğünü esprili bir dille ifade etti. Haaland, genç futbolcunun harika bir maç çıkardığını, sadece o pozisyonun istisna olduğunu ekledi.

Bu galibiyet, Manchester City için bu sezon tüm kulvarlardaki üst üste dördüncü galibiyet oldu. Şimdi takımı Premier Lig'de yerel rakibi Manchester United'a karşı oynayacağı zorlu derbi bekliyor. Porto'daki güvenli oyunundan sonra Ayyoub Bouaddi'nin yaklaşan maçlarda da ilk 11'de yer alma ihtimali önemli ölçüde arttı.