Ayyoub Bouaddi Porto'da parladı ve takım arkadaşlarından övgü topladı

·4·Spor
Ayyoub Bouaddi Porto'da parladı ve takım arkadaşlarından övgü topladı

Manchester City, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki deplasman maçında Portekiz ekibi Porto'yu 2-0 mağlup etti. Estádio do Dragão'da oynanan karşılaşmada takımın genç orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi, sahada sergilediği özgüvenli oyunla tüm dikkatleri üzerine çekti ve maçın ardından hem teknik direktörden hem de takımın lider oyuncularından büyük övgü aldı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

GOAL.com'un haberine göre, 18 yaşındaki futbolcu için bu karşılaşma ilk 11'deki ilk sınavı oldu. Buna rağmen orta sahada oldukça soğukkanlı bir performans sergileyerek takım arkadaşlarının güvenini boşa çıkarmadı. Maç boyunca Bouaddi, attığı 55 pasın 54'ünde isabet sağladı ve rakip ataklarını kesmede 7 kez top kazanma başarısı gösterdi. Genç yetenek, 76. dakikada yerini Mateo Kovačić'e bıraktı.

Teknik direktör ve liderlerin değerlendirmesi

Maç sonu basın toplantısında konuşan Manchester City teknik direktörü, takımının Avrupa'daki zorlu deplasman maçındaki iradesini özellikle vurguladı. İtalyan çalıştırıcı, maç boyunca yeterli pozisyonlar ürettiklerini ve rakibe fazla şans tanımadıklarından memnun olduğunu gizlemedi.

Mauricio Pereshe'ye göre, takımın her bir üyesi üst düzey kaliteye sahip ve bu durum teknik direktöre rotasyon yapma ve her futbolcuya şans verme imkanı tanıyor. Ayrıca teknik direktör, genç futbolcunun baskı altında bile paniğe kapılmadığının altını çizdi.

Uzmana göre, Erling Haaland, Rúben Dias ve Mateo Kovačić gibi deneyimli oyunculardan bu tür maçları yönetmeleri beklenirken, Ayyoub Bouaddi'nin ilk kez büyük sahnede bu kadar sakin oynaması tamamen beklenmedik ve şaşırtıcıydı.

Haaland'ın esprili itirafı

Takımın golcü oyuncusu Erling Haaland da genç takım arkadaşının potansiyelini yüksek buldu. Haaland, son haftalarda antrenmanlardaki performansıyla Bouaddi'nin gerçek bir cevher olduğunu kanıtladığını belirtti.

Aynı zamanda Norveçli golcü, ikinci yarıdaki bir pozisyonda genç orta saha oyuncusunun kendisine pas vermediği için biraz üzüldüğünü esprili bir dille ifade etti. Haaland, genç futbolcunun harika bir maç çıkardığını, sadece o pozisyonun istisna olduğunu ekledi.

Bu galibiyet, Manchester City için bu sezon tüm kulvarlardaki üst üste dördüncü galibiyet oldu. Şimdi takımı Premier Lig'de yerel rakibi Manchester United'a karşı oynayacağı zorlu derbi bekliyor. Porto'daki güvenli oyunundan sonra Ayyoub Bouaddi'nin yaklaşan maçlarda da ilk 11'de yer alma ihtimali önemli ölçüde arttı.

Manchester CityAyyoub BouaddiŞampiyonlar LigiErling HaalandFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

José Mourinho, Inter karşısında alınan galibiyetin sırrını açıkladıJosé Mourinho, Inter karşısında alınan galibiyetin sırrını açıkladıBugün, 10:10Maresca, Porto karşısında alınan önemli deplasman galibiyetini değerlendirdiMaresca, Porto karşısında alınan önemli deplasman galibiyetini değerlendirdiBugün, 10:06Enzo Fernández, Erling Haaland'ı övdüEnzo Fernández, Erling Haaland'ı övdüBugün, 09:55Lionel Messi İspanya'nın CD Eldense kulübünü satın alıyorLionel Messi İspanya'nın CD Eldense kulübünü satın alıyorBugün, 09:37Zinedine Zidane, 2026 Ballon d'Or için Lionel Messi'yi desteklediZinedine Zidane, 2026 Ballon d'Or için Lionel Messi'yi desteklediBugün, 09:36Erling Haaland rekoru egale ederek Manchester City'ye galibiyeti getirdiErling Haaland rekoru egale ederek Manchester City'ye galibiyeti getirdiBugün, 09:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından