Dolardan Kaçış ve Tarihi Altın Rekoru: Çin, ABD Tahvillerini Satıp Altın Alıyor

Küresel finans piyasasında dolar hegemonyasına ciddi bir darbe vurabilecek büyük jeopolitik değişimler yaşanıyor. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin, ABD Hazine tahvillerindeki (devlet borç senetleri) payını istikrarlı bir şekilde satarak bu oranı 2001 yılındaki tarihi seviyesine kadar düşürdü. Aynı zamanda Pekin, uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının keskin bir şekilde artmasına rağmen, değerli metal rezervlerini benzeri görülmemiş bir hızla biriktirmeye devam ediyor. 7 Eylül'de açıklanan resmi finansal istatistikler, deneyimli uluslararası analistleri bile şaşırttı. Peki, Çin neden Amerikan borç senetlerinden tamamen vazgeçiyor, bir ayda ne kadar altın satın alındı ve bu süreç Rusya'nın uyguladığı senaryoyu nasıl tekrarlıyor? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan Çin Merkez Bankası'nın 22 aylık kesintisiz serisi, rekoru ve bunun dünya döviz piyasası üzerindeki olası etkilerine dair tüm detayları açıklayacağız.

Ağustos ayında rekor alım: Fiyatlar yükselse de altın alımı durmadı

Çin'in rezervleri dedolarize etme ve çeşitlendirme konusundaki hamleleri yeni bir zirveye ulaştı:

Bir ayda 650 bin ons: 7 Eylül'de açıklanan resmi istatistiklere göre, Çin Merkez Bankası geçtiğimiz Ağustos ayında altın rezervlerini bir anda 650 bin ons artırmayı başardı;

2023'ten beri kaydedilen mutlak rekor: Bir ay içinde bu kadar yüksek miktarda değerli metal satın alınması, ülke için son üç yılın en yüksek seviyesi oldu;

Fiyat artışına kayıtsızlık: Uluslararası borsalarda altın fiyatları rekor seviyede artmasına rağmen Pekin, finansal maliyetleri göz ardı ederek biriktirme politikasını aktif bir şekilde hızlandırıyor;

22 aylık kesintisiz seri: Bu alımla birlikte Çin Merkez Bankası, üst üste 22 aydır altın alımını istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Sektör gözlemcileri, "Çin, Amerikan borç senetlerinden uzun süredir vazgeçip yerine altın biriktiren Rusya'nın kanıtlanmış finansal yolunu izliyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

2001 yılına dönüş: ABD tahvillerinin toplu satışı

Çin'in bu hamleleri, Amerikan devlet finans sistemi için karmaşık bir durum yaratıyor:

Çeyrek asırlık minimum: Çin portföyündeki ABD Hazine tahvillerinin toplam payı, 2001 yılındaki, yani Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) girdiği dönemdeki seviyesine kadar geriledi;

Batı yaptırımlarından korunma: Ekonomistler, Pekin'in varlıkların dondurulması veya yaptırım risklerini göz önünde bulundurarak fonlarını ABD doları ve Amerikan finansal araçlarından hızla çektiğini belirtiyor;

Altın - ana güvenlik garantisi: Hiçbir dış güç tarafından bloke edilemeyen fiziksel altın varlıkları, şu anda Çin için küresel istikrarsızlık ortamında tek güvenli liman haline geldi.

Küresel ekonomiye beklenen etki

Pek çok yatırımcı ve uzmanın merak ettiği en önemli konu, Çin'in bu keskin finansal hamlesinin dünya piyasasında dolar ve altının kaderini hangi yöne değiştireceğidir. En önemli sonuç şudur ki, küresel merkez bankalarının kesintisiz altın biriktirmesi ve ABD borçlarından kaçınması, Amerikan para biriminin dünyadaki rezerv para birimi olarak payını daha da zayıflatıyor. Pekin'in bu 22 aylık stratejisi, yakın gelecekte altın fiyatlarının daha da artacağını ve dünya finans sisteminde değerli metallerin payının katlanarak büyüyeceğini gösteriyor.

Sizce Çin'in dolardan kaçıp altın rezervlerini rekor seviyede artırması ABD ekonomisine ciddi bir darbe vurabilir mi? Bu küresel değişimler ışığında sıradan vatandaşların da birikimlerini altına yönlendirmesi mantıklı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli küresel ekonomik analizi yakınlarınızla ve yatırımcı dostlarınızla paylaşın!