Oppo A7 Pro tanıtıldı: 8000 mAh batarya ve koruma

Oppo markası, iç pazarında kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran yeni Oppo A7 Pro akıllı telefonunu resmen tanıttı. ixbt.com verilerine göre, bu cihazın oldukça büyük bir bataryayı nispeten ince ve kompakt bir gövdede birleştirebilmesi teknoloji pazarında ciddi bir ilgi uyandırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefon, boyut ve ağırlık açısından dengeli bir çözüme sahip olup, kalınlığı sadece 8,8 milimetre, ağırlığı ise 205 gramdır. Gövdenin içinde ise tek şarjla uzun süreli otonom çalışma sağlayan 8000 mAh kapasiteli devasa bir batarya yer almaktadır.

Ekran ve teknik özellikler

Oppo A7 Pro modeli, 6,57 inç diyagonal yüksek kaliteli OLED ekran ile donatılmıştır. Ekranın çözünürlüğü 2372 x 1080 piksel olup, 120 Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık seviyesi sunmaktadır. Ayrıca biyometrik güvenlik sağlamak amacıyla parmak izi tarayıcısı doğrudan ekranın altına yerleştirilmiştir.

Cihazın performans gücü MediaTek Dimensity 6360 Max işlemcisine dayanmaktadır. Kullanıcılara iki bellek yapılandırması sunulmaktadır: 6 GB veya 8 GB RAM'e sahip versiyonların her ikisi de 256 GB dahili depolama alanı ile desteklenmektedir. Bataryayı doldurmak için 45 W hızlı şarj teknolojisi öngörülmüştür.

Dayanıklılık ve fiyat politikası

Akıllı telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri, son derece yüksek koruma seviyesidir. Oppo A7 Pro, tüketici elektroniği için mevcut olan en yüksek standarttaki IP69K toz ve su koruma sertifikasına sahiptir, bu da onu ekstrem koşullarda bile güvenilir kılar.

Akümülatif özellikler arasında modern iletişim araçları da yer almaktadır. Cihaz Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC çipini destekler ve uydu navigasyon sistemi ile donatılmıştır. Ana kamera 50 megapiksel Sony sensörüne dayanırken, ön kamera 8 megapiksel lens ile sağlanmıştır.

İç pazardaki fiyatlara göre, 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolamalı başlangıç versiyonu yaklaşık 330 ABD doları olarak fiyatlandırılmaktadır. 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı gelişmiş model ise alıcılara 370 dolardan sunulmaktadır.