Oppo A7 Pro tanıtıldı: 8000 mAh batarya ve koruma

·4·Teknoloji
Oppo A7 Pro tanıtıldı: 8000 mAh batarya ve koruma

Oppo markası, iç pazarında kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran yeni Oppo A7 Pro akıllı telefonunu resmen tanıttı. ixbt.com verilerine göre, bu cihazın oldukça büyük bir bataryayı nispeten ince ve kompakt bir gövdede birleştirebilmesi teknoloji pazarında ciddi bir ilgi uyandırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefon, boyut ve ağırlık açısından dengeli bir çözüme sahip olup, kalınlığı sadece 8,8 milimetre, ağırlığı ise 205 gramdır. Gövdenin içinde ise tek şarjla uzun süreli otonom çalışma sağlayan 8000 mAh kapasiteli devasa bir batarya yer almaktadır.

Ekran ve teknik özellikler

Oppo A7 Pro modeli, 6,57 inç diyagonal yüksek kaliteli OLED ekran ile donatılmıştır. Ekranın çözünürlüğü 2372 x 1080 piksel olup, 120 Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık seviyesi sunmaktadır. Ayrıca biyometrik güvenlik sağlamak amacıyla parmak izi tarayıcısı doğrudan ekranın altına yerleştirilmiştir.

Cihazın performans gücü MediaTek Dimensity 6360 Max işlemcisine dayanmaktadır. Kullanıcılara iki bellek yapılandırması sunulmaktadır: 6 GB veya 8 GB RAM'e sahip versiyonların her ikisi de 256 GB dahili depolama alanı ile desteklenmektedir. Bataryayı doldurmak için 45 W hızlı şarj teknolojisi öngörülmüştür.

Dayanıklılık ve fiyat politikası

Akıllı telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri, son derece yüksek koruma seviyesidir. Oppo A7 Pro, tüketici elektroniği için mevcut olan en yüksek standarttaki IP69K toz ve su koruma sertifikasına sahiptir, bu da onu ekstrem koşullarda bile güvenilir kılar.

Akümülatif özellikler arasında modern iletişim araçları da yer almaktadır. Cihaz Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC çipini destekler ve uydu navigasyon sistemi ile donatılmıştır. Ana kamera 50 megapiksel Sony sensörüne dayanırken, ön kamera 8 megapiksel lens ile sağlanmıştır.

İç pazardaki fiyatlara göre, 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolamalı başlangıç versiyonu yaklaşık 330 ABD doları olarak fiyatlandırılmaktadır. 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı gelişmiş model ise alıcılara 370 dolardan sunulmaktadır.

OppoOppo A7 ProAkıllı TelefonlarMediaTekTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Huawei yeni Mobile WiFi 6 Pro yönlendiricisini tanıttıHuawei yeni Mobile WiFi 6 Pro yönlendiricisini tanıttıBugün, 08:56NASA X-59 deneysel uçağı 25 test uçuşunu başarıyla tamamladıNASA X-59 deneysel uçağı 25 test uçuşunu başarıyla tamamladıBugün, 03:26OpenAI, ChatGPT Images 2.5 modelini tanıttıOpenAI, ChatGPT Images 2.5 modelini tanıttıBugün, 00:16Apple ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtmaya hazırlanıyorApple ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtmaya hazırlanıyorDün, 22:59Huawei Mobile WiFi 5 tanıtıldı: eSIM ve 9 saatlik otonomiHuawei Mobile WiFi 5 tanıtıldı: eSIM ve 9 saatlik otonomiDün, 22:29Mistral AI 3 milyar avro yatırım aldıMistral AI 3 milyar avro yatırım aldıDün, 19:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı