Uzaya gönderilen canlı nasıl sağ döndü?

·4·Dünya
Uzaya gönderilen canlı nasıl sağ döndü?

Doğada öyle sıra dışı bir canlı var ki, dayanıklılığı bilim insanlarını bile hayrete düşürdü. Bahsettiğimiz su ayısı yani tardigrad hakkındadır. Vücudu çok küçüktür ve ilk bakışta sıradan mikroskobik bir varlık gibi görünür. Ancak dış ortama uyum sağlama yeteneği ile birçok canlı organizmadan üstündür.

Tardigradlar; aşırı yüksek ve düşük sıcaklık, yüksek basınç ve yüksek düzeyde radyasyon gibi zorlu koşullara belirli bir dereceye kadar dayanabilirler.

En ilginci, 2007 yılında yapılan bilimsel deneyler sırasında bazı tardigradlar Dünya yörüngesine çıkarılmış ve kısa süreliğine açık uzay ortamına maruz bırakılmıştır. Vakum ve güçlü radyasyon etkisine rağmen, bir kısmı daha sonra hayati faaliyetlerini geri kazanmıştır.

Bunun sırrı, tardigradın tehlikeli koşullarda kriptobiyoz adı verilen bir duruma geçmesidir. Bu esnada organizmanın vücudundaki su miktarı keskin bir şekilde azalır ve metabolizma neredeyse durur.

Sonuç olarak canlı dışarıdan bakıldığında hareketsiz bir duruma gelir. Ancak uygun koşullar, özellikle nem tekrar oluştuğunda tardigrad yeniden aktif hale gelebilir.

Bu özelliği nedeniyle su ayıları, canlı organizmaların ekstrem ortamlara nasıl uyum sağlayabildiğini araştıran bilim insanları için hala en ilginç canlılardan biri olarak kabul edilmektedir.

ТихоходкаЭкстремофилларКосмик муҳитРадиацияга бардошКриптобиозТабиятҒылымМикроскопик жонзот
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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