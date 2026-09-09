Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu tanıtması bekleniyor

Apple'ın yaklaşan tanıtımı öncesinde teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran yeni cihazlarına dair bilgiler paylaşıldı. Bloomberg analisti ve ünlü içeriden bilgi sızdıran Mark Gurman'a göre teknoloji devi, ilk katlanabilir akıllı telefonunu ve yeni nesil amiral gemilerini sergilemeye hazırlanıyor. Bu cihazlar, marka hayranları için uzun zamandır beklenen büyük bir dönüm noktası olabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre, Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonunun iPhone Duo olarak adlandırılması planlanıyor. Bu yeni cihaz türü, pazar için büyük önem taşıyor ve şirketin katlanabilir cihaz pazarına resmen girişini temsil ederek mevcut rekabet ortamını kökten değiştirmesi bekleniyor.

İçeriden gelen bilgilere göre, iPhone Duo modelinin başlangıç fiyatının yaklaşık 2000 ABD doları olması bekleniyor. Böylece Apple, bu katlanabilir akıllı telefonu ürün yelpazesindeki en pahalı ve premium kategorideki modeller arasına dahil edecek.

Cihazın en üst konfigürasyonunun 2 TB dahili depolama alanı ile donatılması bekleniyor. Bu maksimum versiyonun fiyatının 3000 ABD dolarına ulaşacağı bildiriliyor, bu da onu piyasadaki en pahalı seri üretim akıllı telefonlardan biri yapacak.

iPhone 18 Pro modelleri yeni özelliklere sahip olacak

Katlanabilir akıllı telefonun yanı sıra, içeriden gelen bilgiler gelecekteki amiral gemileri hakkında da değerli veriler ortaya koydu. Özellikle, gelecekte piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri önemli ölçüde güncellenecek.

Edinilen bilgilere göre, bu amiral gemileri küçültülmüş ve daha da geliştirilmiş bir Dynamic Island öğesine sahip olacak. Yeni teknoloji, iki görev yerine aynı anda üç işlemi gerçekleştirme imkanı sunacak.

Ayrıca, yeni nesil akıllı telefonlar profesyonel düzeyde gelişmiş donanım ve yazılımlarla desteklenecek. Bu değişiklikler özellikle kamera yeteneklerini daha da artırmaya odaklanıyor.

Cihazların kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla modern buhar odası (vapor chamber) sistemi de modernize edilecek. Bu, yüksek performans gerektiren görevlerde ısınmanın önüne geçecek.