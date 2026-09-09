Ticaret savaşı yeni bir aşamada: Trump, Kanada'dan ithalatı kısıtlayarak %50 gümrük vergisi getirdi

Kuzey Amerika kıtasındaki iki büyük ekonomik ortak olan ABD ve Kanada arasındaki ticaret çatışması keskin bir hal aldı. Salı günü ABD Başkanı Donald Trump bir dizi yeni kararname imzalayarak Kanada'dan motosiklet, moped, alkolsüz ve alkollü bira, şarap, sert içkiler ve bir dizi gıda hammaddesinin ülkeye girişini tamamen yasakladı. Ayrıca, resmi Washington 15 Eylül'den itibaren Kanada'nın birçok sanayi ve tüketim malına %50 ek gümrük vergisi uygulamaya başlıyor ve komşu ülkenin ABD'nin yıllık 50 milyar doları aşan kamu alım sisteminden tamamen çıkarılması talimatını verdi. Peki, Beyaz Saray neden bu kadar sert önlemler aldı, Trump'ın "kara listesi"ne başka neler eklendi ve Kanada buna kadar ABD'ye nasıl bir darbe vurmuştu? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan ambargonun yürürlüğe gireceği kesin tarih, gümrük vergileri kaldırılan beklenmedik ürünler ve iki taraflı ticaret savaşının geleceği hakkındaki tüm detayları açıklayacağız.

Tam ambargo ve %50 gümrük vergisi: Yasak kapsamına giren ürünler

Beyaz Saray'ın web sitesinde yayınlanan resmi belgeye göre, ABD pazarı Kanada'nın birçok ünlü ürününe kapatılıyor:

Motosiklet ve mopedler: Motor hacmi 800 santimetreküpten büyük olan motosiklet ve mopedlerin ABD topraklarına girişi yasaklanmıştır;

Alkollü ve alkolsüz içecekler: Yasak listesine normal ve alkolsüz bira, elma şarabı, şaraplar ve her türlü sert alkollü içecek dahil edildi;

Gıda hammaddeleri: Peynir altı suyu, şeker kamışı ve siyah pekmez gibi hammaddeler de tam ambargo kapsamına girdi;

15 Eylül'den itibaren %50 yeni gümrük vergileri: Başkanlık yönetimi, Kanada'dan getirilen peynir, çelik, alüminyum, kağıt, mobilya, aydınlatma ürünleri ve diğer birçok sanayi ürününe %50 ek gümrük vergisi belirledi;

Otomobiller için risk devam ediyor: Beyaz Saray sözcüsü, Trump'ın Kanada binek ve ticari araçlarına da %50 gümrük vergisi uygulama planının hala geçerli olduğunu belirtti.

Beyaz Saray yönetimi sözcüsü, "Bu sert kararımız, Kanada tarafından Amerikan ihracatına karşı uygulanan haksız yeni gümrük vergilerine verilmiş doğrudan ve net bir cevaptır" dedi.

50 milyar dolarlık darbe ve Kanada'nın 20 milyarlık gümrük vergileri

İki ülke arasındaki ekonomik çatışma, müzakerelerin durmasının ardından şiddetlendi:

Kamu alımlarından mahrum bırakma: Trump, Truth Social sayfasında Genel Hizmetler İdaresi'ne (GSA) Kanada ürünlerini ABD'nin yıllık 50 milyar doları aşan kamu alım sisteminden tamamen çıkarma talimatı verdi;

Kanada'nın karşı önlemi: Salı günü Kanada hükümeti, ABD'den ihraç edilen yaklaşık 20 milyar dolarlık ürüne karşı kendi gümrük vergilerini yürürlüğe koydu;

629 ürün pozisyonu: Kanada, ev aletleri, elektronik, metal ve giyim dahil olmak üzere 629 çeşit Amerikan ürününe %25 ile %50 arasında gümrük vergisi belirledi;

Müzakerelerin çöküşü: İki müttefik arasındaki gerilim, bu yılın 21 Ağustos'unda Kanada'nın ticaret müzakerelerinden resmen çekilmesiyle başlamıştı.

Gümrük vergileri kaldırılan beklenmedik ürünler

Birçok analist ve iş dünyası temsilcisini ilgilendiren en önemli konu, kısıtlamaların ne zaman tam olarak yürürlüğe gireceği ve Beyaz Saray'ın düzeltmelerinin neler olduğudur. En önemli sonuç şudur ki, Kanada'dan ithal edilen ürünlere yönelik belirlenen kesin ambargo 29 Eylül 2026 tarihinde Doğu Zaman Dilimi ile saat 00:01'den itibaren resmen yürürlüğe girecektir. Ancak Beyaz Saray mevcut gümrük vergilerine bazı "düzeltmeler" de getirdi. Belge ekine göre, iç pazar ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tuz, tuvalet kağıdı, nevresim kılıfları ve olta parçaları için daha önce belirlenen %50 gümrük vergisi resmen kaldırıldı. Trump, Kanada Amerikan çiftçilerine ve şirketlerine karşı adil tutumu yeniden tesis edene kadar ticaret kısıtlamalarının daha da genişleyebileceğini vurguladı.

Sizce, ABD ve Kanada arasındaki bu benzeri görülmemiş ticaret savaşı küresel ekonomiyi ve fiyatları nasıl etkileyecek? Donald Trump'ın komşu ülkeye karşı uyguladığı sert yasaklar ve %50 gümrük vergileri kendini haklı çıkarıyor mu? Görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve bu önemli uluslararası ekonomik analizi sevdikleriniz ve meslektaşlarınızla paylaşın!