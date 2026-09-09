José Mourinho, Inter karşısında alınan galibiyetin sırrını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi genel aşamasının 1. haftasında Milan'ın Inter kulübünü 2-1 mağlup eden Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Portekizli uzman, tabeladaki küçük farka rağmen takımının sergilediği fantastik oyundan, uygulanan titiz plandan ve kaçırılan büyük fırsatlardan açıkça bahsetti. Ona göre, Madrid ekibinin antrenmanlarda mükemmelleştirilen pres taktik sistemi, İtalyanların tüm planlarını altüst etti. Peki, Mourinho oyuncularından neden bu kadar memnun, skor neden daha farklı olabilirdi ve 'Kraliyet Kulübü'nü bir sonraki turda nasıl bir sınav bekliyor? Makalenin sonunda ise ana merak konusu olan Real'in bir sonraki rakibi ve yaklaşan şiddetli karşılaşmanın kesin tarihiyle ilgili tüm detayları açıklayacağız.

Fantastik emek ve kaçırılan farklı skor: Mourinho nelerden memnun?

'Kraliyet Kulübü'nün hocası, maç sonu açıklamasında öğrencilerinin zor şartlar altında sergilediği karakteri övdü:

'Zorlu maçta fantastik iş': Mourinho, oyuncuların çok karmaşık şartlarda gerçek bir cesaret gösterdiğini ve mücadelenin izleyiciler için asla sıkıcı geçmediğini özellikle vurguladı;

Farklı skor ihtimali: Teknik direktör, Real'in ilk yarının son dakikalarına kadar 3-0 önde olabileceğini, maç sonuna kadar ise toplam skoru 4-0 veya 5-0'a getirebilecek kadar çok fırsat yakaladığını belirtti;

Antrenmanlarda mükemmelleştirilen sır: Başantrenör, takımın asıl başarısının pres sistemine dayandığını ifade etti. Ona göre, hangi oyunculara karşı, nerede ve hangi durumda baskı uygulanacağı antrenmanlarda detaylı ve net bir şekilde çalışılmış.

'Oyuncularımı övmek istiyorum çünkü pres, takımın antrenmanlarda sürekli üzerinde çalıştığı bir konu. Pres yapmak için durumları önceden seçiyoruz; nasıl, nerede ve hangi oyunculara karşı pres yapacağımızı net bir şekilde belirliyoruz,' ifadelerini Mourinho'nun sözleri olarak Madrid Universal X sosyal medya hesabında yayınladı.

14 Ekim Roma sınavı

Futbolseverlerin çoğunun merak ettiği en önemli konu, Şampiyonlar Ligi'ne üç puanla başlayan Real'in bir sonraki deplasman maçı ve oradaki taktiksel yaklaşımlarıdır. En önemli sonuç şudur ki, José Mourinho'nun öğrencileri turnuvanın ikinci haftasında da kolay olmayan bir sınavdan geçecekler. Madrid ekibi bir sonraki maçını deplasmanda İtalya'nın bir diğer devi sayılan Roma kulübüne karşı oynayacak. Çekişmeli ve şiddetli geçmesi beklenen bu merkez karşılaşmanın 14 Ekim günü oynanması resmen kararlaştırıldı.

Sizce Real gerçekten Inter'i 4-0 veya 5-0 yenebilir miydi, yoksa İtalyanlar skorun 2-1 kalmasında layıkıyla mücadele mi etti? Mourinho'nun nokta atışı pres stili 14 Ekim'de deplasmanda eski takımı Roma'ya karşı da sonuç verecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın ve bu önemli futbol haberini Real taraftarlarıyla paylaşın!