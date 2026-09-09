José Mourinho, Inter karşısında alınan galibiyetin sırrını açıkladı

·33·Spor
José Mourinho, Inter karşısında alınan galibiyetin sırrını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi genel aşamasının 1. haftasında Milan'ın Inter kulübünü 2-1 mağlup eden Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Portekizli uzman, tabeladaki küçük farka rağmen takımının sergilediği fantastik oyundan, uygulanan titiz plandan ve kaçırılan büyük fırsatlardan açıkça bahsetti. Ona göre, Madrid ekibinin antrenmanlarda mükemmelleştirilen pres taktik sistemi, İtalyanların tüm planlarını altüst etti. Peki, Mourinho oyuncularından neden bu kadar memnun, skor neden daha farklı olabilirdi ve 'Kraliyet Kulübü'nü bir sonraki turda nasıl bir sınav bekliyor? Makalenin sonunda ise ana merak konusu olan Real'in bir sonraki rakibi ve yaklaşan şiddetli karşılaşmanın kesin tarihiyle ilgili tüm detayları açıklayacağız.

Fantastik emek ve kaçırılan farklı skor: Mourinho nelerden memnun?

'Kraliyet Kulübü'nün hocası, maç sonu açıklamasında öğrencilerinin zor şartlar altında sergilediği karakteri övdü:

  • 'Zorlu maçta fantastik iş': Mourinho, oyuncuların çok karmaşık şartlarda gerçek bir cesaret gösterdiğini ve mücadelenin izleyiciler için asla sıkıcı geçmediğini özellikle vurguladı;

  • Farklı skor ihtimali: Teknik direktör, Real'in ilk yarının son dakikalarına kadar 3-0 önde olabileceğini, maç sonuna kadar ise toplam skoru 4-0 veya 5-0'a getirebilecek kadar çok fırsat yakaladığını belirtti;

  • Antrenmanlarda mükemmelleştirilen sır: Başantrenör, takımın asıl başarısının pres sistemine dayandığını ifade etti. Ona göre, hangi oyunculara karşı, nerede ve hangi durumda baskı uygulanacağı antrenmanlarda detaylı ve net bir şekilde çalışılmış.

'Oyuncularımı övmek istiyorum çünkü pres, takımın antrenmanlarda sürekli üzerinde çalıştığı bir konu. Pres yapmak için durumları önceden seçiyoruz; nasıl, nerede ve hangi oyunculara karşı pres yapacağımızı net bir şekilde belirliyoruz,' ifadelerini Mourinho'nun sözleri olarak Madrid Universal X sosyal medya hesabında yayınladı.

14 Ekim Roma sınavı

Futbolseverlerin çoğunun merak ettiği en önemli konu, Şampiyonlar Ligi'ne üç puanla başlayan Real'in bir sonraki deplasman maçı ve oradaki taktiksel yaklaşımlarıdır. En önemli sonuç şudur ki, José Mourinho'nun öğrencileri turnuvanın ikinci haftasında da kolay olmayan bir sınavdan geçecekler. Madrid ekibi bir sonraki maçını deplasmanda İtalya'nın bir diğer devi sayılan Roma kulübüne karşı oynayacak. Çekişmeli ve şiddetli geçmesi beklenen bu merkez karşılaşmanın 14 Ekim günü oynanması resmen kararlaştırıldı.

Sizce Real gerçekten Inter'i 4-0 veya 5-0 yenebilir miydi, yoksa İtalyanlar skorun 2-1 kalmasında layıkıyla mücadele mi etti? Mourinho'nun nokta atışı pres stili 14 Ekim'de deplasmanda eski takımı Roma'ya karşı da sonuç verecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın ve bu önemli futbol haberini Real taraftarlarıyla paylaşın!

РеалInterМоуриньюЧемпионлар лигиFutbolПрессингЕЧЛМадрид
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ayyoub Bouaddi Porto'da parladı ve takım arkadaşlarından övgü topladıAyyoub Bouaddi Porto'da parladı ve takım arkadaşlarından övgü topladıBugün, 10:11Maresca, Porto karşısında alınan önemli deplasman galibiyetini değerlendirdiMaresca, Porto karşısında alınan önemli deplasman galibiyetini değerlendirdiBugün, 10:06Enzo Fernández, Erling Haaland'ı övdüEnzo Fernández, Erling Haaland'ı övdüBugün, 09:55Lionel Messi İspanya'nın CD Eldense kulübünü satın alıyorLionel Messi İspanya'nın CD Eldense kulübünü satın alıyorBugün, 09:37Zinedine Zidane, 2026 Ballon d'Or için Lionel Messi'yi desteklediZinedine Zidane, 2026 Ballon d'Or için Lionel Messi'yi desteklediBugün, 09:36Erling Haaland rekoru egale ederek Manchester City'ye galibiyeti getirdiErling Haaland rekoru egale ederek Manchester City'ye galibiyeti getirdiBugün, 09:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından