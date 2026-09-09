Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da beklenmedik ve ciddi bir siyasi kriz yaşandı. Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde sağcı muhalefet partisi 'Almanya için Alternatif' (AfD), oyların yüzde 43,8'ini alarak tarihi ve mutlak bir zafer kazandı. Bu emsalsiz sonuç, mevcut hükümet ve Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) için ağır bir darbe oldu. Olaylara hızlı bir tepki veren ABD Başkanı Donald Trump Almanya'da popülistlerin keskin yükselişini ülkenin hatalı göç politikasıyla açıklayarak sansasyonel bir açıklama yaptı. Peki, Trump Berlin'e nasıl bir uyarı gönderdi, Alman toplumu neden keskin bir şekilde sağa kayıyor ve Şansölye Merz'in ordu kurma planları neden başarısızlık riskiyle karşı karşıya? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan şansölyenin yaşadığı ağır kayıplar, Trump'ın Truth Social ağındaki açıklaması ve Avrupa genelinde beklenen siyasi değişimlerle ilgili tüm detayları paylaşacağız.

«Artık buna katlanamıyorlar»: Donald Trump'ın açık tepkisi

ABD Başkanı, kendi sosyal ağı Truth Social aracılığıyla Almanya'daki siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini gösterdi:

Zafer gecesi: Trump, Alman popülistlerin Saksonya-Anhalt'taki sonucunu gerçek bir tarihi başarı ve zafer olarak nitelendirdi;

«Korkunç göç yasaları»: Amerikalı lider, Alman halkının Almanya'ya büyük ekonomik ve sosyal zarar veren, tamamen temelsiz ve korkunç göç kurallarından artık tamamen yorulduğunu vurguladı;

Durdurulamaz yükseliş: Trump'a göre, geleneksel değerleri korumaya çalışan sağcı güçler şu anda durdurulamaz bir yükseliş döneminde ve halk mevcut düzensizliğe artık tahammül etmeye niyetli değil.

«Almanya'daki popülist parti için gerçek bir zafer gecesi. Orada nihayet Almanya'ya büyük zarar veren korkunç göç kurallarından yoruldular. Yükselişteler ve artık buna katlanmayacaklar» diye yazdı Donald Trump.

Yüzde 43,8'lik sansasyon: 'Almanya için Alternatif' partisinin yükselişi

Seçim sonuçları, ülke iç siyasetinde yeni bir güç dengesi oluşturdu:

Güvenli zafer: Göç politikasını kökten sertleştirmeyi ve ulusal değerleri savunmayı slogan edinen AfD, yüzde 43,8'lik rekor bir sonuçla yarışı birinci bitirdi;

Merz'in itirafı: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, partisi CDU'nun bu bölgesel seçimde utanç verici bir şekilde kaybettiğini açıkça kabul etmek zorunda kaldı;

Ekonomik protesto: Şansölyenin izlediği ekonomik rota ve enflasyon nedeniyle Alman seçmenler arasında hükümetin itibarı hızla düşüyor.

Bağımsız ordu kurma hayali

Pek çok siyasetçiyi ve uluslararası analisti ilgilendiren en önemli konu, iç siyasette zayıflayan Berlin'in Avrupa güvenliğindeki yeri ve askeri hırslarıdır. En önemli sonuç şudur ki, iç sorunlarla boğuşan Friedrich Merz hükümeti, ana odağını askeri harcamaları artırmaya vererek kıtadaki en güçlü orduyu kurmaya çalışıyor. Ancak uluslararası uzmanların ortak görüşüne göre, Almanya'nın ABD askeri-sanayi kompleksinden (VPK) tamamen bağımsız bir ordu yaratma girişimleri en başından beri başarısızlığa mahkumdur. Nedeni ise Alman sanayisinin güçlü bağımlılığı, finansal açık ve en önemlisi, toplum içinde güçlenen ve göç krizine karşı yönelen sağcı dalgadır.

Sizce Almanya'da sağcı güçlerin iktidara bu denli hızlı yönelmesi gerçekten göç yasalarının hatalı olmasından mı kaynaklanıyor, yoksa sorun genel ekonomik krizde mi? Friedrich Merz hükümeti Avrupa'nın liderliğini koruyabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli uluslararası siyasi analizi sevdiklerinizle ve jeopolitik meraklılarıyla paylaşın!