ABD, İran ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle Kazakistanlı şirkete yaptırım uyguladı

Orta Asya iş dünyasında ve uluslararası finans piyasasında büyük yankı uyandıran bir haber yayıldı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Kazakistan'ınAlmatı şehrinde bulunan tanınmış «Tour Invest LLC» firmasını en katı «kara listesi» olan SDN listesine dahil etti. Kazakistan'ın popüler «Tengrinews» haber kaynağının bildirdiğine göre, bu kısıtlamaların nedeni şirketin Washington tarafından kara listeye alınan İran havacılık ağıyla olan yakın iş birliğidir. Washington'ın Tahran'a karşı «ekonomik D-Günü» olarak adlandırılan benzeri görülmemiş bir baskı dalgası başlattığı bir dönemde, Orta Asya şirketleri de ikincil yaptırımların hedefi haline geliyor. Peki, Kazakistanlı firma hangi İranlı havayolu şirketine aracılık etti, ABD'deki varlıklarına ne olacak ve yabancı bankalar için ne tür riskler ortaya çıktı? Makalenin sonunda, bu yaptırımların bölgedeki tüm şirketlere etkileri ve ikincil ceza mekanizmaları hakkındaki tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

«Mahan Air» ile bağlantı: 15 yıllık yasağın Kazakistan'a sıçrayan ateşi

ABD yetkilileri, Almatılı şirketi neden hedef aldıklarını resmen açıkladı:

Aracılık hizmetleri: «Tour Invest LLC» firması, İran'ın büyük havayolu şirketi «Mahan Air»in hizmetlerinin satışı ve yerel düzeyde desteklenmesi konusunda aracı olarak faaliyet göstermiştir;

KSIR ile bağlantı: ABD yönetimi, «Mahan Air» havayolu şirketine zaten 2011 yılında yaptırım uygulamıştı; bu havayolu şirketini, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (KSIR) özel «Kudüs» güçlerine maddi ve lojistik destek sağlamakla suçluyorlar;

36 yapı hedefte: Bugün itibarıyla Amerika'nın bu tür kısıtlamaları, İran havacılık ağıyla bağlantılı toplam 36 kuruluş ve şahsı tamamen kapsamaktadır.

«İran rejimine karşı ekonomik baskıyı hızla artırıyoruz. Bu süreçte onlara hizmet veren veya aracılık eden her türlü yabancı firma da ağır cezalarla karşılaşacaktır», — ifadesi ABD Hazine Bakanlığı açıklamalarında yer alıyor.

SDN listesinin ağır sonuçları: Dondurulmuş hesaplar ve ikincil risk

Kazakistanlı firmanın özel listeye alınması, kendisine yönelik şu katı mali tedbirleri beraberinde getiriyor:

Varlıkların dondurulması: Şirketin ABD topraklarında bulunan tüm mülkleri, banka hesapları ve varlıkları tamamen dondurulur;

Amerikalı ortaklarla yasak: ABD mukimlerinin, şirketlerinin ve vatandaşlarının «Tour Invest LLC» ile her türlü ticari, mali veya iş operasyonu yürütmesi kesinlikle yasaktır;

İkincil yaptırım tehdidi: Bu şirketle bağlantı kuran, ona işlem yapan veya hizmet sunan her türlü üçüncü ülke bankası ve finans kuruluşu da ABD'nin ikincil yaptırımlarına maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalır.

Orta Asya iş dünyası için ciddi bir sınav ve katı bir uyarı

Bu olay, Orta Asya, özellikle Kazakistan ve Özbekistan iş çevreleri için uluslararası kısıtlamalar ortamında faaliyet göstermenin ne kadar riskli olduğunu bir kez daha kanıtladı. ABD Hazine Bakanlığı'nın Tahran'a karşı başlattığı «ekonomik D-Günü» stratejisi kapsamında, İran ile iş birliği yapan tüm lojistik ve turizm ağları titizlikle izleniyor. Almatı'daki firmanın tamamen engellenmesi, bölgedeki diğer işletmeler için de uluslararası sözleşmelerde ve aracılık faaliyetlerinde uyum denetimini (compliance) keskin bir şekilde artırmaları gerektiğini gösteren devasa bir sinyaldir. Artık herhangi bir yerel şirketin toksik öznelerle kısa vadeli iş birliği bile, küresel finans sisteminden tamamen kopma riskini doğurmaktadır.

Sizce ABD'nin İran ile bağlantılı yabancı firmalara, özellikle Orta Asya şirketlerine karşı bu tür kısıtlamalar getirmesi, bölgedeki ekonomik ve ulaşım gelişimini nasıl etkiler? Yerel iş yeri sahipleri yaptırımlara maruz kalmamak için hangi önlemleri almalıdır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve iş dünyası ile ekonomi alanındaki bu güncel analizi yakınlarınız ve girişimci tanıdıklarınızla paylaşın!