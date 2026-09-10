22 yaşındaki genç, suç örgütüyle 181 milyon sterlinlik Bitcoin çaldı

Kripto para ile ilgili büyük bir suç ağının liderlerinden biri olan 22 yaşındaki Malone Lam Bitcoin hırsızlığına karıştığını itiraf etti. Singapur vatandaşı olan Lam, zengin kripto para yatırımcılarını hedef alan uluslararası bir siber suç şebekesini yönetiyordu.

Suç grubu, çalınan fonları lüks otomobiller, malikaneler, özel jetler ve eğlence partileri için harcadı. Lam, internette «Anne Hathaway», «$$$» ve «King Greavy» gibi takma adlar kullandı.

Suç ağının en büyük saldırılarından birinde Lam ve suç ortakları, bir kurbandan 4.100'den fazla Bitcoinçaldı. O dönemde bu varlıkların değeri 181 milyon sterlin veya 245 milyon dolardan fazlaydı. oldu.

Grup, zengin kripto para sahiplerine karşı karmaşık «sosyal mühendislik» dolandırıcılık yöntemleri kullandı. Kurbanları, kripto cüzdanlarını boşaltmalarına olanak tanıyan bilgileri vermeleri için kandırdılar. Bu durum Need To Know tarafından bildirildi.

Ağustos 2024'teki hırsızlık sırasında Lam'in iki suç ortağı kendilerini Google ve kripto para borsası Gemini temsilcileri olarak tanıttı. Washington'daki kurban, onlara Google Drive erişimi verdi ve güvenlik kodlarını paylaştı. Bunun ardından suç grubu 4.100'den fazla Bitcoin'i ele geçirdi.

Çalınan kripto parayı aklamaya çalışan suçlular, daha sonra fonları lüks bir yaşam sürmek için harcadılar. Mahkeme belgelerine göre Lam, Los Angeles'taki bir gece kulübünde tek bir gecede 569 bin dolardan fazla para harcadı.

FBI verilerine göre, harcamaları arasında 2 milyon dolarlık bir kol saati ve özel sipariş üzerine üretilmiş Porsche, Lamborghini ve Ferraridahil olmak üzere 30'dan fazla lüks otomobil vardı.

Suç ağının diğer üyeleri Miami, Los Angeles ve Hamptons'ta lüks evler kiraladı, özel jetlerle seyahat etti ve özel korumalar tuttu. Gece kulüplerinde ise on binlerce dolarlık lüks çantalar dağıtıldı.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, suç örgütü en geç Ekim 2023'ten itibaren faaliyet gösteriyordu. Ağ üyeleri; zengin kurbanları belirleme, dolandırıcılık aramaları yapma, veritabanlarını hackleme ve çalınan fonları aklama gibi görevleri üstlendi. Bazılarının, kurbanların evlerine girerek kripto cüzdan erişim bilgilerini ele geçirdiğinden de şüpheleniliyor.

Malone Lam 8 Eylül'de Washington'daki federal mahkemede RICO suç örgütüne üye olma suçlamasını kabul etti. Davada suçlanan 18 kişiden biri ve suçunu itiraf eden 11. şüpheli oldu.

ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro siber suçluları tespit edip adalete teslim edeceklerini vurguladı. Lam'in uluslararası bir şebekeyi yöneterek insanları dolandırdığını ve yüz milyonlarca dolarlık kripto para çalınmasına karıştığını belirtti.

Lam 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Davasıyla ilgili bir sonraki duruşma 8 Aralık'a ertelendi.