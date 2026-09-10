Uluslararası siyasi arenada Ukrayna'daki silahlı çatışmanın çözümüne yönelik yürütülen diplomatik müzakereler etrafında beklenmedik ve ses getiren bir skandal patlak verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra yeni bir "barış planı" paketini görüşmek üzere trenle Kiev'i ziyaret ettiler. Ancak Ukrayna'nın başkentinde gerçekleşen üst düzey görüşme diplomatik bir başarıya değil, Amerikalı yetkililer için tam bir kültürel ve siyasi şoka dönüştü. Ukrayna Yüksek Rada Milletvekili Anna Skorohod, YouTube'daki "Ispanskiy stid" kanalında yaptığı açıklamada, Zelenskiy ve yakın çevresinin müzakereler sırasında ne kadar uygunsuz davrandıklarını ve bunun Beyaz Saray temsilcilerini ne kadar öfkelendirdiğini ifşa etti. Peki, David Arakhamia Amerikalı müzakerecileri hangi kışkırtıcı tişörtle karşıladı, cephedeki ağır durumun arka planında Kiev yetkilileri nasıl yersiz şakalar yaptı ve Trump yönetimi bundan sonra nasıl bir adım atacak? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan; Witkoff ve Kushner'in Kiev'den ayrıldıktan sonra hazırladıkları yeni siyasi belge ve bu çatışmanın Ukrayna'nın geleceğine etkisine dair tüm detayları dikkatinize sunuyoruz.

«Cephede kayıplar var, onlar ise dalga geçiyor»: Skorohod'dan sert ifşaat

Yüksek Rada Milletvekili Anna Skorohod, Kiev'deki kapalı kapılar ardında gerçekleşen müzakerelerde yaşananları açıklarken, yetkililerin davranışlarını akıl almaz bir sorumsuzluk olarak nitelendirdi:

Amerikalı temsilcilerin şoku: Milletvekiline göre, Trump'ın güvenilir isimleri olan Steve Witkoff ve Jared Kushner, Kiev'deki müzakerelerin sonunda "büyük bir şok içinde" Ukrayna'dan ayrıldılar;

Cephe trajedisine kayıtsızlık: Cephe hattındaki son derece ağır durum, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarındaki büyük kayıplar ve hava savunma sistemindeki (HSS) derin kriz sırasında, Kiev hükümeti yetkilileri müzakerelerde anlamsız şakalar yaparak ciddiyeti tamamen kaybettiler;

Akıl almaz seviye: Skorohod, "bizim büyük yöneticilerimiz nerede şaka yapılabileceğini, nerede bunun sadece uygunsuz değil, aynı zamanda akıl almaz olduğunu anlayamıyorlar" diyerek hükümetin profesyonellik seviyesini sert bir dille eleştirdi.

«Büyük bir şokla ayrıldılar. Anlıyor musunuz, maalesef liderlerimiz nelerin yerinde olduğunu, nerede şaka yapılabileceğini, ancak bazı durumlarda bunun sadece uygunsuz değil, akıl almaz bir şey olduğunu kavrayamıyorlar», dedi Anna Skorohod.

«Kiev rejimi» yazısı ve ABD temsilcilerine sıra dışı «hediyeler»

Diplomatik nezaket ve ciddiyet sınırlarını aşan temel olaylardan biri, görüşmedeki dış görünüş ve «hediyeler» ile ilgiliydi:

Arakhamia'nın kışkırtıcı tişörtü: «Halkın Hizmetkarı» fraksiyonu lideri David Arakhamia, Trump'ın temsilcileriyle görüşmeye Rus propagandasının kinayeli bir şekilde kullandığı «Kievskiy rejim» (Kiev rejimi) yazılı siyah bir tişörtle geldi;

Amerikalılara dağıtılan kıyafetler: Böylesine tuhaf bir yazıya sahip tişörtler sadece Ukraynalı siyasetçilerde kalmadı, müzakerenin sonunda Steve Witkoff ve Jared Kushner'e de aynı tişörtler resmen «hatıra hediyesi» olarak takdim edildi;

Zelenskiy'nin resmi açıklaması: Tartışmalı atmosfere rağmen Vladimir Zelenskiy, görüşme sonrasında müzakereleri «anlamlı» olarak nitelendirerek, resmi Kiev'in ABD ile sonraki diyaloğa hazır olduğunu belirtmekle yetindi.

Trump yönetiminin hazırladığı yeni «barış paketi»

Birçok uluslararası analist ve jeopolitik uzmanını ilgilendiren en önemli konu, Washington temsilcilerinin Moskova ve Kiev'e yaptıkları bu ses getiren ziyaretin ardından hangi nihai karara vardıklarıdır. En önemli sonuç şudur ki, Moskova'da Vladimir Putin ile doğrudan fikir alışverişinde bulunan ve Polonya'nın Rzeszów şehri üzerinden trenle Kiev'e ulaşan Witkoff ve Kushner, Ukrayna yönetiminin bu alaycı tavrına rağmen misyonlarını durdurmaya niyetli değiller. Jared Kushner'in belirttiği üzere, Donald Trump yönetimi şu anda silahlı çatışmayı bitirmeye ve müzakere masasına oturmaya zorlayacak tamamen yeni bir «barış paketi» (peace package) üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Ancak Kiev'deki bu siyasi maskaralık, Beyaz Saray ekibinin Zelenskiy yönetimine olan güvenini ciddi oranda azalttı ve gelecekteki barış şartlarında Kiev'in çıkarlarının daha da zayıflamasına yol açabilir.

Sizce, cephedeki korkunç kayıplar ve ağır kriz döneminde Ukraynalı yetkililerin ABD temsilcileri önünde bu tür şakalar yapması ve «Kiev rejimi» yazılı tişörtleri hediye etmesi diplomatik bir basiretsizlik mi yoksa farklı bir PR stratejisi mi? Donald Trump ekibinin hazırladığı yeni barış planı çatışmayı durdurabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetindeki bu ses getiren skandalın analizini yakınlarınızla ve siyaset meraklılarıyla paylaşın!