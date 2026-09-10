119 yaşındaki adam dünyanın en yaşlı insanı olabilir

·7·Dünya
119 yaşındaki adam dünyanın en yaşlı insanı olabilir

Kosta Rikalı José Flores 119 yaşında dünyanın en yaşlı erkeği olabilir. Ailesine ve resmi belgelere göre Flores 119 yaşında. Ancak doğum tarihi uluslararası düzeyde henüz doğrulanmadı. Uzmanlar şu anda tarihi belgeleri inceliyor.

Flores, Kosta Rika'nın Pasifik kıyısından yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki Sardinal kasabasında basit bir ahşap evde yaşıyor. Günlerini dinlenerek, torununun hazırladığı yemekleri yiyerek ve onunla bilek güreşi yaparak geçiriyor.

Sardinal, insanların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesiyle ünlü dünyadaki beş «Mavi Bölge»den biri olan Nicoya Yarımadası'nda yer alıyor. Yerel halk, uzun yaşamı kalsiyum ve magnezyum açısından zengin suya, mısır ve fasulye ağırlıklı beslenmeye, fiziksel çalışmaya ve güçlü aile bağlarına bağlıyor.

José'nin torunu ve bakıcısı Hellen Floreshayatını köyde çalışarak geçiren büyükbabasının şu anda «huzurlu ve mutlu» bir yaşam sürdüğünü söylüyor. Bazen geçmişteki olayları hatırlıyor, şakalaşıyor ve uzun yaşamanın sırlarından birinin ailesi olduğunu belirtiyor.

Mavi gömlek giymiş yaşlı bir adam masada oturup yemek yiyor.

Nicoya Yarımadası'ndaki uzun yaşamı araştıran derneğin kurucusu Jorge Vindas ailevi ve sosyal bağların, maneviyatın, fiziksel aktivitenin, sağlıklı beslenmenin ve huzurlu bir yaşam tarzının uzun ömürlülükte önemli olduğunu vurguladı.

Flores'in kimlik belgesine göre o, 11 Temmuz 1907 tarihinde doğdu. Uzmanlar onun doğum ve vaftiz belgelerini, ayrıca sonraki yaşamına dair diğer belgeleri inceliyor. Bunların Guinness World Records gibi uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanması bekleniyor.

Flores'in yaşı resmen doğrulanırsa, bu onun ailesi ve Kosta Rika için büyük bir gurur kaynağı olabilir. O, 8 çocuk, 23 torun, 25 torun çocuğu ve bir torun torununa sahip.

Şu anda dünyanın en yaşlı yaşayan insanı olarak İngiliz vatandaşı Ethel Caterham kabul ediliyor. 21 Ağustos 1909'da İngiltere'nin Hampshire bölgesinde doğdu ve 2026'da 117 yaşına girdi. Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas'ın Nisan 2025'te vefat etmesinin ardından bu unvanı aldı.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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