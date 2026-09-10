Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo tanıtıldı

·5·Teknoloji
Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo tanıtıldı

Apple, ilk kez pazara sunulması beklenen katlanabilir telefon segmentinde ciddi bir adım atarak iPhone Duo cihazını tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, yeni cihaz su ve toza karşı dayanıklılık konusunda pazardaki ana rakibi olan Samsung Galaxy Z Fold8 modelinden açık ara üstün gelerek, Google Pixel 11 Pro Fold'un performansıyla eşitlendi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, katlanabilir akıllı telefonlar için toz ve küçük parçacıklar sürekli bir baş ağrısı olmuştur. Bu tür yabancı maddeler genellikle cihazın karmaşık menteşe kısmına girerek zamanla arızalanmasına neden olur. iPhone Duo'da sunulan IP68 standardı ise gövdeye toz girmemesini garanti ediyor.

Dayanıklılık ve su altı imkanları

Üretici verilerine göre, yeni katlanabilir akıllı telefon su altında 6 metre derinliğe kadar ve 30 dakikaya kadar kaldığında bile çalışma performansını koruyor. Bununla birlikte teknoloji devi, bu koruma seviyesinin zamanla cihazın doğal aşınması sonucu azalabileceği konusunda uyarıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Samsung Galaxy Z Fold8 modeli IP48 seviyesinde bir koruma ile donatılmış olup, küçük toz parçacıklarına karşı koruma konusunda Apple cihazının oldukça gerisinde kalıyor. iPhone Duo modeli ise sadece standart koruma ile yetinmeyip, yapısal çözümleriyle de dikkat çekiyor.

Konstrüksiyon ve mevcut özellikler

Cihazın sağlamlığı titanyum çerçeve, titanyum koruma kapağı ve on katmandan oluşan karmaşık ekran yapısı sayesinde sağlanıyor. Buna rağmen, kullanıcıların eline ulaşan ilk fotoğraflardan görüldüğü üzere, 7,6 inçlik büyük iç ekranda katlanma yerindeki çizgi belirgin şekilde göze çarpıyor. Uzmanlar, ekran animasyonlarının akıcılığını özellikle takdir ediyor.

Günümüzde bu gelişmiş cihazlar, yeni nesil amiral gemileri arasında iPhone Duo modeli de satış aşamasına geldi. Gelecekte cihazın gerçek koşullardaki testleri, özellikle mekanik parçalarının ne kadar dayanıklı olduğunu gösterecektir.

AppleiPhone DuoSamsungAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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