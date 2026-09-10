iPhone 18 Pro akıllı telefonu şarj hızında yeni bir seviyeye ulaştı

Apple, yeni nesil amiral gemisi cihazları olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde kablolu şarj hızını önemli ölçüde artırdı. Bu yenilik, cihazların kullanım kolaylığını artırıp zamandan tasarruf sağladığı için kullanıcılar açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre, yeni nesil amiral gemisi pil seviyesini sıfırdan yüzde elliye çıkarmak için sadece 15 dakika civarında bir süre harcıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu değer önceki iPhone 17 Pro modeline kıyasla yaklaşık beş dakika daha hızlı olduğunu gösteriyor.

Şarj için uyumlu adaptörler gerekiyor

Maksimum şarj hızından yararlanabilmek için kullanıcıların özel ve uyumlu bir güç adaptörü bulmaları gerekecek. Apple, kendi 40 W Dynamic Power Adapter cihazının kullanılmasını tavsiye ediyor. Söz konusu adaptör, kısa süreli modda 60 W'a kadar güç sağlayabiliyor.

Şirketin verilerine göre bu konfigürasyon, USB-C kablosu yardımıyla önceki Pro nesline kıyasla yaklaşık yüzde 33 daha hızlı şarj imkanı sunuyor. Maksimum hızda çalışabilmesi için adaptörün en az 60 W güç, USB Power Delivery 3.1 standardı ve çıkış voltajını düzenleme fonksiyonunu desteklemesi şart.

Teknik kısıtlamalar ve alternatif seçenekler

Son gereklilik, bazı güç bloklarının uyumluluğunu kısıtlıyor. Özellikle MacBook için tasarlanan 96 W ve 140 W şarj cihazlarının, gerekli voltaj düzenleme modunu desteklemediği tespit edildi.

Buna rağmen, üçüncü taraf üreticilerin yüksek güçlü USB-C adaptörlerini kullanmaya devam etmek mümkün; ancak bu durumda maksimum şarj hızı garanti edilmiyor. Tahminlere göre, 45 W'lık bazı bloklar yardımıyla iPhone 18 Pro, tıpkı iPhone 17 Pro gibi yüzde elliye yaklaşık 20 dakikada ulaşıyor.

Kablosuz teknolojiler ve kutu içeriği

Şirketin sunduğu verilere göre, sadece beş dakikalık kablolu hızlı şarj, daha sonra yaklaşık altı saat boyunca video izlemek için yeterli olacak. Bununla birlikte, kablosuz şarj biraz daha yavaş çalışıyor.

MagSafe teknolojisi kullanıldığında ve 35 W üzeri güce sahip uyumlu bir adaptör bağlandığında, iPhone 18 Pro'nun sıfırdan yüzde elliye şarj olması yaklaşık 30 dakika sürüyor. Benzer bir hızlı şarj teknolojisi, katlanabilir iPhone Duo modeli için de duyuruldu. Her zamanki gibi şarj cihazının ayrıca satın alınması gerekiyor; iPhone 18 Pro kutusunda sadece USB-C kablosu bulunuyor ve adaptör verilmiyor.