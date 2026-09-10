Framework modüler dizüstü bilgisayarların fiyatlarını düşürdü

·9·Teknoloji
Framework modüler dizüstü bilgisayarların fiyatlarını düşürdü

Modüler ve kolay tamir edilebilir cihazlarıyla tanınan Framework şirketi, mevcut piyasa zorluklarına rağmen ürünlerinin fiyatlarını düşürmeyi başardı. Bu adım, küresel teknoloji pazarında bellek çipi fiyatlarının arttığı bir dönemde oldukça beklenmedik bir gelişme oldu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre şirket, bellek fiyatlarının yükselmeye başladığı ilk günlerden itibaren müşterilerini dizüstü bilgisayar maliyetlerinin artabileceği konusunda açıkça uyarıyordu. Ancak bu kez durum değişti ve üretici, resmi web sitesinde tamamen zıt içerikli bir duyuru yayınladı.

Daha ucuz bellek bulundu

Framework temsilcilerinin açıklamasına göre, fiyat düşüşünün ana nedeni olarak daha uygun maliyetli bir bellek kaynağının bulunması gösterildi. Özellikle şirket uzmanları, LPCAMM2 bellek modüllerini eskisinden daha düşük bir fiyata tedarik etme imkanı buldu.

Bu yaklaşım, piyasadaki mevcut eğilimlerin aksine tüketiciler için iyi bir finansal rahatlama sağladı. Şirket, açıklık politikasına sadık kalarak her değişikliği kitlesine şeffaf bir şekilde aktarmaya devam ediyor.

Gelecekteki fiyatlar ve kısıtlamalar

Uzmanlar, daha ucuz bellek stoklarının sınırlı hacme sahip olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, indirimli fiyatların uzun süre korunmayabileceği ve yalnızca belirli bir süre geçerli olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Buna rağmen, gelecekte benzer uygun koşulların veya alternatif ucuz bileşenlerin bulunma ihtimali tamamen göz ardı edilmiyor. Bu durum, müşterilere gelecekte de uygun fiyatlarla teknoloji satın alma umudu veriyor.

FrameworkDizüstü BilgisayarLPCAMM2BellekTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yapay zeka insan kontrolünden çıktı: Bilim insanları alarm veriyorYapay zeka insan kontrolünden çıktı: Bilim insanları alarm veriyorBugün, 16:23Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo tanıtıldıApple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo tanıtıldıBugün, 15:50Unihertz Titan 2 Elite satışa sunulduUnihertz Titan 2 Elite satışa sunulduBugün, 15:27ABD 2035 yılına kadar yılda 10 bin uzay roketi fırlatmayı hedefliyorABD 2035 yılına kadar yılda 10 bin uzay roketi fırlatmayı hedefliyorBugün, 14:50Apple'ın yeni iPhone Duo cihazı hangi özelliklere sahipApple'ın yeni iPhone Duo cihazı hangi özelliklere sahipBugün, 14:24Ay üssünde hangi bitkilerin yetiştirileceği belli olduAy üssünde hangi bitkilerin yetiştirileceği belli olduBugün, 13:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü