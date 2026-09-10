Framework modüler dizüstü bilgisayarların fiyatlarını düşürdü

Modüler ve kolay tamir edilebilir cihazlarıyla tanınan Framework şirketi, mevcut piyasa zorluklarına rağmen ürünlerinin fiyatlarını düşürmeyi başardı. Bu adım, küresel teknoloji pazarında bellek çipi fiyatlarının arttığı bir dönemde oldukça beklenmedik bir gelişme oldu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre şirket, bellek fiyatlarının yükselmeye başladığı ilk günlerden itibaren müşterilerini dizüstü bilgisayar maliyetlerinin artabileceği konusunda açıkça uyarıyordu. Ancak bu kez durum değişti ve üretici, resmi web sitesinde tamamen zıt içerikli bir duyuru yayınladı.

Daha ucuz bellek bulundu

Framework temsilcilerinin açıklamasına göre, fiyat düşüşünün ana nedeni olarak daha uygun maliyetli bir bellek kaynağının bulunması gösterildi. Özellikle şirket uzmanları, LPCAMM2 bellek modüllerini eskisinden daha düşük bir fiyata tedarik etme imkanı buldu.

Bu yaklaşım, piyasadaki mevcut eğilimlerin aksine tüketiciler için iyi bir finansal rahatlama sağladı. Şirket, açıklık politikasına sadık kalarak her değişikliği kitlesine şeffaf bir şekilde aktarmaya devam ediyor.

Gelecekteki fiyatlar ve kısıtlamalar

Uzmanlar, daha ucuz bellek stoklarının sınırlı hacme sahip olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, indirimli fiyatların uzun süre korunmayabileceği ve yalnızca belirli bir süre geçerli olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Buna rağmen, gelecekte benzer uygun koşulların veya alternatif ucuz bileşenlerin bulunma ihtimali tamamen göz ardı edilmiyor. Bu durum, müşterilere gelecekte de uygun fiyatlarla teknoloji satın alma umudu veriyor.