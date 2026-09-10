Doğu Avrupa'daki jeopolitik durum ve diplomatik ilişkiler zemininde, Washington ile Minsk arasında beklenmedik ve ses getirecek yeni bir anlaşma bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Jon Cole, bu ay içinde resmi bir ziyaretle Belarus'a varacağını duyurdu. Amerikan medya kuruluşlarının doğruladığına göre, diplomatın Minsk'e uçuşunun 14 Eylül'de gerçekleşmesi planlanıyor. Bu kapalı kapılar ardındaki müzakerelerin temel amacı, Aleksandr Lukaşenko hükümeti tarafından tutuklu bulunan büyük bir mahkum grubunun daha erken tahliye edilmesini sağlamaktır. Trump'ın özel elçisi, bugüne kadar yüzlerce insanı hapisten çıkarmayı başardığını ve bu ziyaretiyle serbest bırakılanların sayısını dört haneli rakamlara ulaştırmayı hedeflediğini belirtti. Peki, Jon Cole bu sefer kaç siyasi mahkumu kurtarmak istiyor, bahardaki gizli müzakereler nasıl bir sonuç vermişti ve ABD, Belarus ile hangi diplomatik araçlarla anlaşmaya varıyor? Makalenin sonunda ise bu misyonun arkasındaki asıl amaç ve Washington'ın Minsk ile yürüttüğü karmaşık diplomatik oyuna dair tüm detayları dikkatinize sunacağız.

14 Eylül ziyareti: Trump elçisinin 1000 kişilik planı

ABD basınında yer alan bilgilere göre, diplomatik misyon şu önemli hususları kapsıyor:

14 Eylül'de beklenen görüşme: ABD başkanının özel temsilcisi Jon Cole, Eylül ortasında, yaklaşık 14 Eylül'de Minsk'e vararak üst düzey görüşmeleri başlatacak;

Yeni mahkum dalgası: Diplomatın ana görevi, aşırıcılık ve siyasi faaliyet suçlamalarıyla hapsedilen vatandaşların yeni bir grubunun acilen serbest bırakılmasını sağlamaktır;

1000 kişilik hedef: Jon Cole, çevresindekilere bugüne kadar şahsen 700 ila 800 kişinin serbest bırakılmasına yardımcı olduğunu vurgulayarak, yaklaşan ziyaretle bu rakamı tam 1000'e ulaştırma niyetinde olduğunu açıkça ifade etti.

«Eylül ortasında daha fazla insanın evine, ailesine kavuşması için Minsk'e gidiyoruz. Bu misyon durmayacak ve mahkum sayısı azalmaya devam etmelidir», — diyor Amerikalı özel elçi.

Bahardaki başarı: 19 Mart olayları ve 500'den fazla tahliye

Bu, Trump ekibinin Belarus yönetimiyle ilk başarılı müzakeresi değil:

19 Mart'taki tarihi anlaşma: Jon Cole, bu yılın 19 Mart tarihinde de Minsk'i ziyaret etmiş ve bir dizi gizli anlaşmaya varmıştı;

Bir günde 250 kişi serbest kaldı: O müzakerelerin sonunda «aşırılıkçı faaliyet» maddeleriyle uzun yıllara mahkum edilen tam 250 siyasi mahkum aynı anda serbest bırakılmıştı;

ABD desteği ve istatistikler: Resmi verilere göre, ABD yönetimi toplamda 500'den fazla Belaruslunun hapishanelerden çıkmasına doğrudan katkıda bulunmuş olsa da, elçinin kendisi bu rakamın aslında çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Washington ile Minsk arasındaki gizli diplomasinin yeni sayfası

Jon Cole'un Minsk'e yapacağı yeni ziyaret, ABD'nin Doğu Avrupa politikasında yeni ve beklenmedik yaklaşımların uygulamaya konulduğunu gösteriyor. Rusya'nın yakın müttefiki olan Aleksandr Lukaşenko yönetiminin, Trump'ın özel temsilcilerini bir yıl içinde ikinci kez kabul ederek mahkumları gruplar halinde serbest bırakmaya razı olması tesadüf değil. Bu müzakerelerin arkasında sadece insan hakları değil, aynı zamanda Batı yaptırımlarını kısmen hafifletme ve Minsk'in Washington ile diyalog köprülerini koruma arzusu yatıyor. Eğer 14 Eylül'deki görüşme başarılı bir şekilde sonuçlanırsa, Jon Cole'un beklediği gibi serbest bırakılanların sayısı bine ulaşabilir ve bu, Trump diplomasisi için seçimler öncesinde büyük bir uluslararası başarıya dönüşebilir.

Sizce, Aleksandr Lukaşenko'nun ABD temsilcisinin talepleri doğrultusunda yüzlerce siyasi mahkumu peş peşe serbest bırakması, Batı ile ilişkileri yumuşatmaya yönelik bir strateji mi yoksa yaptırım baskısının bir sonucu mu? Donald Trump ekibi Belarus'u kendi etkisine almayı başarabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve uluslararası siyasetteki bu önemli gizli diplomatik sürecin analizini sevdiklerinizle paylaşın!