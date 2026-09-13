Çin'de iPhone Duo için ön siparişler rekor kırdı

Çin pazarında Apple'ın yeni amiral gemisi akıllı telefonları, iPhone Duo ile iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri için ön siparişler başladı. ixbt.com'a göre, yeni katlanabilir cihaz tüketiciler arasında beklenmedik bir popülariteye ulaştı ve sadece JD.com çevrimiçi platformunda verilen siparişlerin sayısı 1,54 milyonu aştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu rakam sadece tek bir satış platformuna ait olup, ülkedeki diğer büyük pazaryerleri ve mobil operatörlerin de sipariş aldığı göz önüne alındığında, genel ilginin çok daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Yeni katlanabilir akıllı telefon, kendi kategorisindeki en pahalı cihaz unvanını aldı ve Çin'deki başlangıç fiyatı 16 bin yuandan (yaklaşık 2380 dolar) başlıyor.

Rekabet ortamı ve fiyat politikası

Yerel pazardaki diğer rakip katlanabilir amiral gemileri daha uygun fiyatlarla sunuluyor. Özellikle Huawei Pura X Max modeli 11 bin yuan (1640 dolar) iken, Xiaomi 18 Fold temel versiyonu için de benzer bir tutar talep ediliyor. Apple cihazının oldukça pahalı olmasına rağmen tek bir platformda bile yüksek talep görmesi, markanın prestijinin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlıyor.

Geleneksel formattaki iPhone 18 Pro modellerinin fiyatları depolama kapasitesine göre değişiyor. 256 GB dahili hafızalı başlangıç versiyonu 10 bin yuan (1490 dolar), 512 GB modeli 12 bin yuan (1785 dolar), 1 TB versiyonu ise 15,5 bin yuan (2305 dolar) olarak belirlendi. En yüksek 2 TB depolamalı modifikasyon ise 20,5 bin yuana (3050 dolar) mal oluyor.

Büyük ekranlı iPhone 18 Pro Max ise 256 GB hafıza ile en az 11 bin yuan (1635 dolar) fiyat etiketine sahip. Depolama kapasitesi arttıkça fiyatlar da yükseliyor; 512 GB modeli 13 bin yuan (1935 dolar), 1 TB versiyonu 16,5 bin yuan (2455 dolar), en yüksek 2 TB depolamalı amiral gemisi ise 21,5 bin yuan (3200 dolar) olarak fiyatlandırıldı.

Teknik özellikler ve yeni teknolojiler

Apple'ın yeni nesil amiral gemileri ileri teknolojik çözümlerle donatıldı. Cihazlar, güçlü 2 nanometre Apple A20 Pro platformu üzerinde çalışıyor. Ayrıca, üç kat yakınlaştırmalı bir periskop kamera ve her biri 48 megapiksel olan üç ana kamera sistemi entegre edildi.

Batarya ömrü konusunda da önemli bir artış gözlemlendi: iPhone 18 Pro 34 saate kadar, Pro Max versiyonu ise 43 saate kadar kesintisiz video oynatabiliyor. Ekran boyutları sırasıyla 6,3 inç (Super Retina XDR) ve 6,9 inç olarak tasarlandı. Ekran koruması için ise öncekilere göre üç kat daha dayanıklı olan yeni nesil Ceramic Shield camı kullanıldı.

Cihazın kablosuz bağlantı özellikleri de tamamen Apple'ın kendi geliştirdiği teknolojilerle yenilendi. Özellikle N1 modülü Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 teknolojilerini desteklerken, yeni C2 hücresel modem, önceki C1X neslinin yerini alarak bağlantı kararlılığını daha da artırdı.