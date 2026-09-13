Lisandro Martínez, Erling Haaland'a karşı derbi öncesi düşüncelerini paylaştı

Manchester United savunma oyuncusu Lisandro Martínez, İngiltere Premier Lig kapsamında Manchester City'ye karşı oynanacak kritik derbi öncesinde Erling Haaland ile yaşanacak yeni karşılaşma hakkında konuştu. Goal.com'un haberine göre, Arjantinli futbolcu rakip forvete karşı geçmişteki başarılarıyla yetinmeyeceğini vurgulayarak yaklaşan maça ciddi bir şekilde hazırlandığını belirtti. Bu konuda Goal.com bildiriyor. haber

Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak derbi öncesinde her iki takım da farklı bir durumda sahaya çıkıyor. Manchester United, Premier Lig'deki mevcut sezona biraz zorlanarak başlasa da, Şampiyonlar Ligi kapsamında Sabah kulübüne karşı aldığı 4-0'lık galibiyetle öz güvenini tazeledi.

Sahadaki ana düello ve geçmiş sonuçlar

Gerçekleşecek maç, Lisandro Martínez ile Erling Haaland arasındaki kişisel mücadelenin yeni bir sayfasını açacak. Norveçli forvet ilk derbisinde hat-trick yapmış olsa da, sonraki beş karşılaşmada Arjantinli savunmacıya karşı gol atamadı. Özellikle Ocak ayında Michael Carrick yönetimindeki maçta Manchester United 2-0 galip gelmiş, Martínez ise rakip forveti tamamen etkisiz hale getirerek uzmanların şüphelerini boşa çıkarmıştı.

Ancak Lisandro Martínez geçmiş sonuçlarla övünmek istemiyor. Avrupa kupasındaki galibiyetin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan merkez savunmacı, Haaland'ı durdurma konusundaki önceki deneyimi hakkında şunları söyledi: «Evet, ama bu geçmişte kaldı. Bu geçmiş, bitti ve artık bu maça hazır olmalıyım çünkü bu, öncekilerden tamamen farklı olacak.»

Takımın morali ve yoğun takvim

Avrupa'daki başarı takım oyuncularına ekstra moral verdi. Martínez bu sonucun önemini kabul ederek galibiyetin ruh halini yükselttiğini, ancak şu anda tüm odak noktasının derbi olması gerektiğini vurguladı. «Elbette kazandığınızda öz güveniniz artar. Ancak şimdi sakin ve alçakgönüllü olmalı, akşamki galibiyetin tadını çıkarmalı ve ertesi gün takımımız için çok önemli olan derbiyi düşünmeliyiz» diye ekledi.

Manchester City'nin bu maça iki gün daha fazla dinlenme fırsatı bulmasına rağmen, Lisandro takvimin yoğunluğundan endişe duymuyor. Ona göre, her üç günde bir oynamak ve tüm turnuvalarda yer almak futbolcuların temel isteğidir.

Sabah kulübüne karşı oynanan maçta gol atmayı da başaran Arjantinli futbolcu, kişisel sonuçlardan ziyade takım çıkarlarının daha önemli olduğunu belirtti. «Gösterdiğim oyundan ve kalemizin gole kapanmasından memnunum. Ben bir savunmacıyım, gol atarsam iyi, atmazsam da fark etmez. Benim için en önemlisi üç puanı almak, kazanmak ve güzel futbol sergilemek» diyerek sözlerini noktaladı.