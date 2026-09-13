Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki "Bharat Mandapam" merkezinde düzenlenen 18. BRICS zirvesinin sonuçlarına ilişkin 140 maddelik Yeni Delhi Deklarasyonu kabul edildi.

Zirvenin en çok konuşulan konularından biri olan bloğun tek para birimine ilişkin spekülasyonlara resmen son verildi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sudhakar Dalela, Yeni Delhi'de düzenlenen brifingde ittifakın ortak bir para birimi oluşturma konusunu değerlendirmediğini doğruladı.

Ana odak noktası tek bir yapay para birimi değil, karşılıklı ticaret ve yatırımlarda her ülkenin kendi ulusal para birimini doğrudan kullanması oldu. Bunun için uluslararası ödemeleri hızlı, ucuz ve güvenli hale getiren alternatif işlem mekanizmaları geliştiriliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi konuşmasında, 20. yüzyılın ortalarında kurulan BM, Güvenlik Konseyi, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurumların günümüz gerçeklerini yansıtmadığını belirterek, gelişmekte olan ülkelerin ("Küresel Güney") çıkarlarını gözeten kapsamlı reformlar yapılması çağrısında bulundu.

Deklarasyonda ayrıca Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) anlaşmazlık çözüm organının faaliyetlerinin acilen yeniden başlatılması, tek taraflı yaptırımların ve korumacı tarifelerin sınırlandırılması, Dilma Rousseff başkanlığındaki Yeni Kalkınma Bankası (BRICS Bankası) aracılığıyla altyapı projelerinin ulusal para birimleriyle finanse edilmesinin genişletilmesi ve "BRICS Tahıl Borsası"nın kurulması gibi girişimler onaylandı.

Bu kararlar, Özbekistan için de dış ticarette üçüncü taraf kısıtlamaları olmaksızın ana ortaklarla doğrudan ulusal para birimleri üzerinden ödeme yapılması ve alternatif lojistik koridorlarının imkanlarının genişletilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

2027 yılında BRICS başkanlığı Çin'e geçecek ve 19. zirve Pekin'de düzenlenecek.