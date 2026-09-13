14 yaşındaki kız yaşlanma karşıtı ürün kullandıktan sonra aylarca acı çekti

·30·Dünya
14 yaşındaki kız yaşlanma karşıtı ürün kullandıktan sonra aylarca acı çekti

14 yaşındaki Sienna Sorby, bir arkadaşıyla yaptığı pijama partisi sırasında yetişkinlere yönelik cilt bakım ürünlerini denedikten sonra aylarca cilt sorunlarıyla mücadele etti.

Genç kız, ürünlerin ambalajlarının çok "güzel ve estetik" görünmesi nedeniyle onları denemeye heveslendiğini söyledi. Ancak ürünler yetişkin cildi için tasarlanmıştı. Sabah olduğunda Sienna'nın cildi gerilmiş, kaşınmaya başlamış ve yüzü kırmızı lekelerle kaplanmıştı.

Bu olay Şubat 2026'da gerçekleşti. Sienna ürünlerin yaşlanma karşıtı (anti-aging) olduğunu biliyordu ancak bunların kendi yaşına uygun olmadığını fark etmemişti.

Sienna, "Yetişkinlere yönelik ürünleri görünce ilgimizi çekti. Daha önce hiç kullanmamıştım ama çok estetik ve güzel görünüyorlardı" dedi.

Cildindeki durum düzelmeyince Sienna doktora başvurdu. Göz kapaklarının kızardığını ve aşırı kuruduğunu, çenesinde ve yanaklarında kaşıntı sonrası kırmızı döküntüler oluştuğunu belirtti. Bu durum planlarını da etkiledi: Beş markanın yer aldığı bir moda gösterisine ve üç fotoğraf çekimine katılması gerekiyordu ancak ikisinden vazgeçmek zorunda kaldı.

Doktorlar, cilt bariyerinin zarar görmüş olabileceğini tahmin ederek bakım sürecinde kırmızı ışık terapisi kullanılmasını önerdi. Reaksiyon şu an geçmiş olsa da Sienna hala cilt hassasiyeti ve kuruluğuyla mücadele ettiğini söyledi.

Uzmanlar da gençler arasında yetişkinlere yönelik kozmetik ürünlerine olan ilginin artmasından endişeli. Verilere göre, 8 yaşındaki çocuklar bile sosyal medyada influencer'ların tanıttığı pahalı cilt bakım ürünlerini istiyor. İngiliz Dermatologlar Derneği ise eksfoliye edici asitler gibi bazı içeriklerin genç cilde zarar verebileceği konusunda uyardı.

Sienna, gençlere yaşlanma karşıtı ürünleri, asitleri ve retinolu yaşlarına uygunluğunu anlamadan kullanmamalarını tavsiye etti.

Sienna, "Cilt bakımı eğlenceli olabilir ancak gençler kendilerine uygun ürünleri kullanmalı" dedi.

Sienna'nın annesi Marie ise ürünlerin üzerinde çocuklar ve gençler için uygun olup olmadığına dair daha net uyarılar bulunması gerektiğini vurguladı. Marie, çocukların cilt bakımı yapabileceğini ancak bunun için yaşa uygun, güvenli ürünlerin seçilmesi konusunda yeterli bilgi ve açıklamanın yapılması gerektiğini belirtti.

Cilt BakımıGenç SağlığıGüzellik TrendleriDermatolojiBilinçli Tüketim
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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