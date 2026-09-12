BRICS liderleri tarihi bir deklarasyon kabul etti: Batı'ya alternatif bir güç mü şekilleniyor?

Çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturmayı hedefleyen BRICS örgütü, küresel ekonomi ve güvenlik konularında en önemli siyasi açıklamalarından birini yayınladı. Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen BRICS zirvesinin ardından devlet başkanları, ortak bir deklarasyonu oybirliğiyle onayladı.

Hindistan'ın önde gelen NDTV kanalının haberine göre, söz konusu belgede dünya ticaretini sekteye uğratan tek taraflı tarifeler, kısıtlamalar ve yasa dışı ikincil yaptırımların kaldırılmasına yönelik sert talepler yer aldı. Ayrıca blok üyeleri, uluslararası sınır ötesi ödeme mekanizmaları geliştirmek, dolardan kaçınıp ulusal para birimlerinin kullanımını güçlendirmek ve nükleer riskleri önlemek konusunda ortak bir karara vardı.

Peki, Yeni Delhi Deklarasyonu'nda başka hangi stratejik yönelimler belirlendi, BRICS'in yeni finansal planları küresel piyasaları nasıl etkileyecek ve örgüt BM'nin rolünü nasıl desteklemeyi amaçlıyor?

«İkincil yaptırımlar kaldırılsın!»: Ticaret ve tarifeler konusunda sert itiraz

Kabul edilen ortak deklarasyonda uluslararası ticaret kurallarının ihlaline özel dikkat çekildi:

DTÖ kurallarının ihlaline karşı direniş: BRICS ülkeleri, ticareti yapay olarak bozan ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) normlarına aykırı olan tek taraflı tarife ve tarife dışı önlemlerin artmasından duydukları ciddi endişeyi dile getirdi;

Yaptırımlara karşı çağrı: Zirve katılımcıları, küresel tedarik zincirini felç eden tek taraflı ve ikincil (sekonder) yaptırımların tamamen kaldırılması çağrısında bulundu;

Kesintisiz tedarik zinciri: Belgede, dünya ticaretinin engelsiz akışı, ürün tedarik sistemleri ve en önemlisi enerji kaynakları tedarikinin istikrarını korumak için iş birliğini genişletmenin gerekliliği vurgulandı.

Dolardan bağımsız sistem: Ulusal para birimleri ve sınır ötesi ödemeler

Zirvenin en ses getiren finansal kararları, dolar tekelini sınırlamaya yönelikti:

Ulusal para birimlerinde ticaret: BRICS ülkeleri, karşılıklı hesaplaşmalarda kendi ulusal para birimlerini kullanma kapsamını daha da genişletmek için tutarlı bir şekilde çalışacaklarını teyit etti;

Bağımsız ödeme mekanizmaları: Uluslararası Batı finans sistemlerine (SWIFT kısıtlamaları dahil) bağımlılığı azaltmak amacıyla sınır ötesi güvenli ödeme mekanizmaları oluşturma planları sağlamlaştırıldı;

Küresel finansal egemenlik: Bu girişim, sadece BRICS üyeleri için değil, aynı zamanda örgüte katılmak isteyen gelişmekte olan onlarca ülke için de bağımsız bir finansal kalkan oluşturmayı hedefliyor.

Nükleer risk, çatışmalar ve BM yetkisi: Güvenlik normları

Uluslararası güvenlik konusunda Yeni Delhi'de bir dizi önemli ilke belirlendi:

Çatışmaların temel köklerini ortadan kaldırmak: Belgede, dünyadaki savaş ve çatışmaları önlemenin ancak bunların ortaya çıkış nedenlerini ortadan kaldırmakla mümkün olduğu kaydedildi;

Artan nükleer tehlike: Liderler, nükleer tehdit ve jeopolitik çatışma riskinin artmasından duydukları endişeyi dile getirdi;

Silahlı çatışmalar sırasındaki garantiler: Silahlı çatışma durumunda bile nükleer güvenlik garantilerine ve çevre korumasına her zaman kayıtsız şartsız uyulması gerektiği vurgulandı;

Kültürel miras ve BM'nin desteklenmesi: Savaş bölgelerindeki kültürel varlıkların yok edilmesi ve yasa dışı ticaretine karşı önlemler alınması, ayrıca BM'nin küresel yetkisini yerine getirmesinde tam destek verilmesi kararlaştırıldı.

Yeni Delhi zirvesi, BRICS bloğunun sadece bir ekonomik kulüp değil, uluslararası ilişkilerin yeni kurallarını yazabilecek bir jeopolitik kutba dönüştüğünü gösterdi.

Sizce BRICS ülkelerinin ulusal para birimlerine geçişi ve yeni sınır ötesi ödeme sistemlerini devreye alması, ABD dolarının dünyadaki hegemonyasına son verebilir mi? BRICS'in Yeni Delhi'deki bu ortak tutumu küresel çatışmaları durdurmada ne kadar etkili olacak? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya jeopolitiğindeki bu tarihi dönüşüm analizini tüm arkadaşlarınızla ve analiz meraklılarıyla paylaşın!