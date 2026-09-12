Lugano, İsviçre devi Young Boys'a karşı ilk 11'ini açıkladı

Özbek futbolseverlerin gözü bu akşam Avrupa sahalarına, özellikle de İsviçre Süper Ligi'nin merkez maçlarından birine çevriliyor. Ligin 8. haftasında Lugano, kendi sahasında ülkenin en köklü devlerinden biri olan Young Boys'u ağırlıyor. Özbekistanlı taraftarlar için en sevindirici haber, milli takımımızın savunma oyuncusu Behruz Karimov bu kritik ve zorlu mücadeleye doğrudan ilk 11'de başlıyor. Teknik heyet, bu belirleyici maçta Özbek lejyonere tam güven duyduğunu gösterdi ve oyuncu, Avrupa'nın deneyimli yıldızlarına karşı sahada yerini alacak. Peki, Lugano teknik direktörü Karimov'u hangi pozisyonda deniyor, maç Taşkent saatiyle kaçta başlayacak ve Young Boys'a karşı bu mücadele Özbek futbolcunun Avrupa kariyeri için ne ifade ediyor?

Lugano'nun savaşçı kadrosu: Karimov'a büyük güven

Maçın başlamasına dakikalar kala ev sahibinin ilk 11'i resmen açıklandı:

Behruz Karimov ilk 11'de: Özbekistan milli takımının üyesi, bu önemli maçta ilk dakikalardan itibaren sahada olacak ve savunma hattındaki istikrarı sağlamaya çalışacak;

Kalede ve deneyimli partnerler: Kaleyi güvenilir eldiven von Ballmoos koruyacak. Savunmanın merkezinde ve kanatlarda Karimov ile birlikte Papadopoulos, Mai ve Delcroix gibi güçlü isimler görev yapacak;

Orta saha ve hücum üçlüsü: Orta saha ve kanatlarda Bislimi, Grgić, dos Santos, Chiminyani ve tanınmış Renato Steffen rakip savunmayı aşmaktan sorumlu olurken, hücumda Moncada rakip kaleyi hedef alacak;

Tam kadro: von Ballmoos, Papadopoulos, Mai, Delcroix, KARIMOV, Bislimi, Grgić, dos Santos, Chiminyani, Steffen, Moncada.

Young Boys sınavı: Bu maç neden belirleyici?

İsviçre liginde Young Boys ile karşılaşmak, devler için her zaman ciddi bir sınav olarak kabul edilir:

Rakibin statüsü: Young Boys, sadece İsviçre'nin çok kez şampiyonu değil, aynı zamanda düzenli olarak UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alan tehlikeli ve tempolu bir takım;

Karimov için büyük fırsat: Bu seviyedeki forvetlere ve kanat oyuncularına karşı güvenli bir performans sergilemek, Behruz'un Avrupa scoutlarının dikkatini çekmesi için harika bir sıçrama tahtası görevi görecek;

Milli takım için fayda: Karimov'un İsviçre Süper Ligi gibi güçlü ve fiziksel açıdan zorlu bir ligde düzenli olarak ilk 11'de oynaması, Özbekistan milli takımının savunma potansiyelini daha da güçlendirecektir.

Bu akşam, saat 22:00: Vatandaşımızı destekliyoruz!

Taraftarlar için yaklaşan merkez maçın organizasyonel detayları:

Turnuva ve hafta: İsviçre Süper Ligi, 8. hafta;

Karşılaşma: Lugano — Young Boys;

Başlama saati: Maç bugün, Taşkent saatiyle tam 22:00 'de başlayacak;

Beklenen mücadele: Ev sahibi ekip kendi taraftarı önünde sadece üç puan için sahaya çıkacak, Young Boys ise deplasmanda inisiyatifi ele almaya çalışacak; bu da tempolu ve gol dolu bir maçın garantisi.

Avrupa futbolunda kendine yer edinen ve üst düzey oyunlar sergileyen Behruz Karimov'a bugünkü sorumlu maçta güvenli bir performans ve takımıyla birlikte parlak bir galibiyet diliyoruz.

Sizce Behruz Karimov, Young Boys'un deneyimli forvetlerine karşı savunmada hatasız oynayabilecek mi? Bugünkü maçta Lugano kendi sahasında sansasyonel bir galibiyet alabilir mi, yoksa konuk ekip tecrübesini mi konuşturacak? Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve lejyonerimizin bu önemli maçı hakkındaki haberi tüm Özbek futbolseverlerle paylaşın!