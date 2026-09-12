Premier Lig'de 4. Hafta Sürprizleri: Anfield ve Stamford Bridge'de Beraberlikler

Dünyanın en çekişmeli ulusal ligi olan İngiltere Premier Lig'de 4. hafta karşılaşmaları, gerçek sansasyonlar ve beklenmedik dramalarla sona erdi. Şampiyonluğun ana adaylarından biri olan Liverpool, efsanevi Anfield stadyumunda ligin zayıf ekiplerinden Fulham'ı mağlup edemeyerek 0-0'lık golsüz bir beraberliğe razı oldu. Londra'da ise yeni teknik direktör yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Hull City engeline takıldı: 2-2'lik skorla biten mücadelede Londra ekibi kritik 2 puan kaybetti. Haftanın diğer maçlarında Aston Villa kendi evinde mağlup olarak kriz dönemine girerken, Ipswich 90. dakikada bulduğu golle deplasmanda 3-2'lik muazzam bir galibiyet elde etti. Peki, favoriler neden puan kaybetti, Chelsea savunması Belloumi'yi neden durduramadı ve Premier Lig puan durumunda nasıl sürpriz değişimler yaşandı?

Anfield'da soğuk duş: Liverpool — Fulham (0-0)

Merseyside ekibi kendi taraftarı önünde beklenmedik bir şanssızlık yaşadı:

Golsüz 90 dakika: Muhteşem bir kadroya sahip olan Liverpool, maç boyunca ne kadar çabalasa da Bernd Leno önderliğindeki Fulham'ın demir savunmasını aşamadı;

Yıldız hamleler işe yaramadı: Teknik heyet Mac Allister, Gakpo ve Frimpong gibi yıldızları oyuna dahil etse de bu hamleler skoru değiştirmeye yetmedi;

6 puanla 6. sırada: Dört hafta sonunda 6 puan toplayan 'Kırmızılar', puan tablosunda 6. sırada kalarak şampiyonluk yarışında geride kalmaya başladı;

Fulham'ın altın puanı: Ligin zayıf halkası olarak görülen ve 18. sırada bulunan Londra ekibi, bu deplasmandan çok değerli 1 puanla döndü.

Stamford Bridge'de gerilim: Chelsea — Hull City (2-2)

Londra'da oynanan merkez maçta taraftarlar gerçek bir gol düellosuna tanıklık etti:

Rogers'ın erken golü: Maçın henüz 7. dakikasında Morgan Rogers 'Maviler'i öne geçirdi;

Belloumi'den 6 dakikada duble: Hull City forveti Belloumi, 28 ve 34. dakikalarda eski kaleci Robert Sanchez/Martinez'in kalesini iki kez havalandırarak konuk ekibi öne geçirdi;

Joao Pedro'nun kurtarıcı golü: Ancak 66. dakikada Joao Pedro'nun isabetli vuruşu, Chelsea'yi kendi evindeki mağlubiyetten kurtardı — 2-2;

Hull City ilk üçte: Sürpriz bir performans sergileyen Hull City 8 puanla ligin 3. sırasına yerleşirken, Chelsea 7 puanla 4. sırada kaldı.

Aston Villa krizde, Ipswich'ten 90. dakikada sansasyon!

Haftanın diğer sahalarında da oldukça çarpıcı sonuçlar alındı:

Aston Villa — Nottingham Forest (1-2): Birmingham'da oynanan maçta Delap ve 88. dakikada Maciel da Cruz'un golleri konuk ekibe galibiyeti getirdi (Alisson'un golü yetmedi). Unai Emery'nin öğrencileri 4 hafta sonunda sadece 1 puanla 19. sıraya geriledi;

Crystal Palace — Ipswich (2-3): Londra'daki karşılaşma gerçek bir dramaya sahne oldu — 90. dakikada Zian Flemming galibiyet golünü atarak Ipswich'e 3-2'lik fantastik bir zafer kazandırdı;

Devlere ders: Bu hafta, Premier Lig'de herhangi bir zayıf veya orta sıra takımının devlerden puan alabileceğini bir kez daha kanıtladı.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı beklenmedik bir şekilde karmaşıklaşıyor. Dört haftanın sonunda favorilerin puan kaybetmesi, ligdeki heyecanı daha da artırdı.

Sizce Liverpool ve Chelsea'nin kendi sahalarında berabere kalması sezon başı geçici bir tesadüf mü, yoksa takımlar henüz tam fiziksel ve taktiksel formuna ulaşamadı mı? Tabloda 3. sıraya yükselen Hull City'nin bu çıkışı ne kadar sürecek? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Premier Lig'deki bu sıcak hafta analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!