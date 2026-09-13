Messi'den gol, 4 gollü gerilim: Inter Miami - Nashville maçı beraberlikle sonuçlandı

Kuzey Amerika MLS normal sezonunda milyonlarca taraftarın dikkatini çeken, dramatik ve beklenmedik olaylarla dolu bir karşılaşma daha sona erdi. Fort Lauderdale'deki Chase Stadium'da Lionel Messi kaptanlığındaki Inter Miami, zorlu rakibi Nashville'i konuk etti. Gol şovu, rakip oyuncunun kendi kalesine attığı gol, Sam Surridge'in dublesi ve elbette Arjantinli dâhinin Lionel Messi'nin bir başka usta işi vuruşuyla geçen maç 2-2'lik skorla berabere bitti. Bu sonuç, ev sahibinin ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmesini sağlarken, konuk ekibin galibiyet hasretini bir maç daha uzattı. Peki, Fort Lauderdale'deki bu şiddetli mücadele nasıl geçti, Inter Miami neden evinde galibiyeti alamadı ve her iki kulübü gelecekte hangi önemli sınavlar bekliyor?

Surridge'in dublesi ve Baker-Whiting'in şanssız kendi kalesine golü

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren açık ve hücum ağırlıklı bir tempoda başladı:

Nashville golcüsünden müthiş oyun: Konuk ekipte forvet Sam Surridge gerçek bir liderlik sergileyerek Inter Miami kalesine iki isabetli şut gönderdi ve duble yaptı;

Beklenmedik kendi kalesine gol: Ev sahibinin hücum baskısı altında kalan Nashville savunmacısı Rid Baker-Whiting hata yaparak topu kendi ağlarına gönderdi ve kendi kalesine gol atan isim oldu;

Dramatik mücadele: Her iki taraf da savunmadan ziyade hücum hattında risk aldı, bu da taraftarlara maç boyunca dört gol izleme keyfi sundu.

Lionel Messi'den bir başka ustalık: Kaptan sözünü söyledi

Arjantinli futbol yıldızı, Inter Miami'nin kilit ismi olduğunu bir kez daha kanıtladı:

Messi'den önemli gol: Takımın zor durumda kaldığı anlarda inisiyatif alan Lionel Messi, rakip kaleciyi çaresiz bırakarak Inter Miami'nin bir diğer golüne imza attı;

Hücum organizasyonları: Lionel sadece gol atmakla kalmadı, aynı zamanda ceza sahası çevresinde takım arkadaşlarına birçok uygun pozisyon hazırladı;

Kaptanlık iradesi: Messi'nin aktifliği, takımın puan almasında ve kendi sahasındaki önemli serisini korumasında belirleyici faktör oldu.

İstatistikler ve gelecek tur takvimi: Takımları neler bekliyor?

Alınan beraberlik, her iki takımın MLS'teki serilerini doğrudan etkiledi:

Inter Miami'nin 4 maçlık serisi: Bu sonuçla takım ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı: 1 galibiyet ve 3 beraberlik;

Nashville'in kara günleri: Konuk ekip ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı: 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik;

Gelecek maçlar: Inter Miami bir sonraki turda 21 Eylül'de San Diego ile karşılaşırken, Nashville 20 Eylül'de Chicago Fire takımıyla kozlarını paylaşacak.

Lionel Messi ve Inter Miami, ligin kritik aşamasında her puan için kıyasıya mücadele ediyor. Dört maçtır yenilgi yüzü görmeyen takım, sonraki maçlarda sadece 3 puanı hedefleyerek sahaya çıkacak.

Sizce Lionel Messi liderliğindeki Inter Miami bu MLS sezonunda şampiyonluk kupasını kaldırabilir mi, yoksa savunmadaki eksiklikler takıma engel mi olacak? Takımın üst üste beraberlik almasının sebebi sizce ne? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Messi'nin yer aldığı bu gol dolu maç analizini tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!