Lasha Gudjedjiani resmen Özbekistan judo milli takımı başantrenörü olarak atandı!

Özbek sporunun, özellikle de milli judo okulunun tarihinde yeni, şanlı ve tamamen farklı bir sayfa açılıyor. Dünya judosunda taktiksel dehası ve şampiyon yetiştirme becerisiyle tanınan ünlü Gürcü uzman Lasha Gudjedjiani, resmen Özbekistan erkek judo milli takımı başantrenörü olarak atandı.

Gürcistan milli takımını üst üste iki Olimpiyat Oyunları'nda podyuma taşıyan deneyimli hocanın Özbek tatamisine gelişi, sadece ülkemizde değil, uluslararası judo dünyasında da büyük yankı uyandırdı. En dikkat çekici olanı ise, yeni başantrenör yönetimindeki milli takımımızın ilk büyük turnuvasında gücünü kanıtlayarak İsviçre'de düzenlenen "Lausanne Grand Slam 2026" turnuvasında 77 ülke arasında ilk altıya girmesi oldu. Önümüzde ise en sorumlu ve stratejik sınav olan XX. Asya Oyunları bizi bekliyor.

Peki, Gudjedjiani kariyeri boyunca hangi tarihi başarılara imza attı, Özbek sporcular Lozan'da nasıl bir ses getirdi ve taraftarlar bu yeni antrenörlük döneminden neler bekleyebilir?

İsviçre'deki başarılı çıkış: 5 madalya ve dünyanın ilk 6'sı

Lasha Gudjedjiani'nin Özbekistan milli takımının başındaki ilk resmi adımı önemli bir sonuçla başladı:

"Lausanne Grand Slam 2026" başarısı: Özbekistan erkek milli takımı, yeni başantrenör yönetiminde İsviçre'de düzenlenen bu prestijli "Grand Slam" turnuvasında başarılı bir performans sergiledi;

5 madalyalık koleksiyon: Sporcularımız dünyanın seçkin judocularıyla yarışarak 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı;

77 ülke arasında 6. sıra: Gezegenimizin 77 ülkesinden gelen en güçlü milli takımlar arasındaki çetin genel klasmanda Özbekistan temsilcileri onurlu bir şekilde ilk 6'da yer aldı;

Özbekistan Judo Federasyonu açıklaması: Milli federasyon basın servisi, bu tarihi atama ve iş birliğinin resmi başlangıcı hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Tokyo ve Paris'ten 2025 dünya şampiyonluğuna: Gudjedjiani kimdir?

Yeni başantrenörün özgeçmişi ve spor kariyeri, onun dünyadaki en çok aranan uzmanlardan biri olduğunu gösteriyor:

Gürcistan milli takımındaki altın dönem: Gudjedjiani, 1 Aralık 2020'den Temmuz 2026'ya kadar Gürcistan milli takımını yöneterek eşi benzeri görülmemiş başarılara imza attı;

Olimpiyat podyumları: Onun yönetiminde Gürcistan milli takımı, Tokyo-2020 Olimpiyatları'nda 1 altın ve 3 gümüş, Paris-2024 Olimpiyat Oyunları'nda ise 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı;

2025 tarihi dünya şampiyonluğu: 2025 yılında bizzat onun liderliğinde Gürcistan, judo dünya şampiyonasının takım müsabakalarında mutlak dünya şampiyonu olarak tarihi bir sonuca imza attı;

Kişisel spor deneyimi: Lasha Gudjedjiani sporculuk döneminde de büyük bir okuldan geçmiş olup, bizzat iki kez dünya şampiyonası madalyası sahibidir.

Önümüzde XX. Asya Oyunları: Özbek tatamisinin ana hedefi

Yeni antrenörün zengin deneyimi, Özbek judosunu yeni zirvelere taşımaya odaklanacak:

İki Olimpiyat okulu: Üst üste iki Olimpiyat Oyunları'nda elde edilen büyük başarılar ve takımı zihinsel olarak zirveye taşıma becerisi, Gudjedjiani'nin Özbekistan'dakifaaliyeti için temel dayanak olacaktır;

Ana hedef - kıta şampiyonluğu: Milli takımımızın önündeki en yakın ve belirleyici hedef, yaklaşan XX. Asya Oyunları'nda mutlak üstünlüğü ele geçirmektir;

Hazırlık süreci hız kesmeden devam ediyor: Şu anda Özbekistan erkek milli takımı, Gürcü uzman yönetiminde antrenman kamplarına ve müsabakalara yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Avrupa'nın en güçlü judo okulu tarzı ile Özbek milli güreşinin şiddetinin birleştiği bu projenin, gelecekte Asya ve Olimpiyat tatamilerinde yeni şampiyonlar keşfedeceği şüphesizdir.

Sizce dünya ve Olimpiyat şampiyonu antrenörü Lasha Gudjedjiani, Özbek judocuları XX. Asya Oyunları'nda ve gelecekteki Olimpiyatlarda takım liderliğine taşıyabilir mi? Bu atama Özbek sporu için ne kadar doğru bir adım oldu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporundaki bu tarihi gelişmenin analizini tüm judo severlerle ve yakınlarınızla paylaşın!