Neymar'ın eski ve şimdiki sevgilisi aynı mutfakta: Aralarındaki ilişki nasıl?

·5·Dünya
Neymar'ın eski ve şimdiki sevgilisi aynı mutfakta: Aralarındaki ilişki nasıl?

Futbol yıldızı Neymar'ın hayatındaki iki önemli isim; eşi Bruna Biancardi ve eski sevgilisi, oğlu Davi Lucca'nın annesi Carol Dantas bir arada görüntülenerek hayranlarını şaşırttı. İki kadın sadece vakit geçirmekle kalmadı, aynı zamanda birlikte yemek de yaptı.

Bruna Biancardi, YouTube programına Carol Dantas'ı konuk olarak davet etti.

Sohbet sırasında birlikte yemek pişirip aralarındaki ilişki hakkında konuştular. En dikkat çekici nokta ise, iki kadının zamanla iyi bir bağ kurduklarını ve asla tartışmadıklarını belirtmeleri oldu.

Buluşmalarındaki ana konu Neymar değil, iki kadın arasındaki sıcak ilişkilerdi. Videoda Bruna ve Carol'ın çocuklarının da birlikte vakit geçirdiği görüldü. Neymar ise çekimler sırasında kamera arkasındaydı.

Bu durum, aile ilişkilerinin alışılagelmişin dışında, samimi bir manzarasını gözler önüne serdi.

Bu buluşma neden dikkat çekti?

Bruna Biancardi — Neymar'ın eşi;

Carol Dantas — futbolcunun eski sevgilisi ve oğlu Davi Lucca'nın annesi;

iki kadın birlikte yemek pişirdi;

aralarında hiçbir tartışma yaşanmadığını vurguladılar;

çocukları da buluşmada bir aradaydı. Neymar'ın özel hayatı her zaman hayranların odağında olsa da, bu olay özellikle iki kadının birbirlerine olan yaklaşımlarıyla ilgi uyandırdı.

NeymarBruna BiancardiCarol DantasFutbolMagazin
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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