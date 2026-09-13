Lionel Messi gol attı ancak Inter Miami galibiyeti son dakikalarda kaçırdı

·42·Spor
Lionel Messi gol attı ancak Inter Miami galibiyeti son dakikalarda kaçırdı

MLS Doğu Konferansı'ndaki heyecan verici mücadelede Inter Miami kendi sahasında lider Nashville SC takımını ağırladı. Goal.com'un haberine göre, oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada ev sahibi ekip, son saniyelerde yediği golle galibiyeti elinden kaçırdı ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Karşılaşma konuk ekip için şanslı başladı. Maçın henüz dördüncü dakikasında Sam Surridge, Andy Najar'ın pasını gole çevirerek Nashville SC'yi öne geçirdi. Bu golden sonra ev sahibi ekip inisiyatifi ele almaya çalıştı ve tehlikeli ataklar geliştirdi.

İlk yarıda ev sahibinin baskısı sonuç verdi ve skor eşitlendi. Lionel Messi'nin kullandığı tehlikeli köşe vuruşunda top savunma oyuncusu Reed Baker-Whiting'e çarparak ağlara gitti. Böylece takımlar soyunma odasına 1-2'lik skorla gitti.

Lionel Messi'den yeni bir rekor

İkinci yarıda Arjantinli yıldız Lionel Messi, üstün yeteneklerini bir kez daha sergiledi. Maçın son dakikalarına kadar aktif bir oyun sergileyen yıldız oyuncu, orta sahada Rodrigo De Paul ile güzel bir paslaşma yaptı ve ceza sahası dışından, 20 metreden topu kalenin alt köşesine gönderdi.

Bu gol, Lionel Messi'nin kulüp formasıyla tüm turnuvalardaki 99. golü olarak tarihe geçti. Ayrıca bu gol, onun MLS gol krallığı yarışında 19 golle açık ara lider olmasını sağladı. 39 yaşındaki futbolcu maç boyunca bir kez de direğe takılmıştı.

Savunma hataları pahalıya mal oldu

Ancak ev sahibinin savunma hattındaki düzensizlikler bir kez daha kendini gösterdi. Normal sürenin ardından hakemin eklediği dakikalarda Sam Surridge, yakın mesafeden yaptığı vuruşla duble yaptı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Bu beraberliğin ardından Inter Miami'nin son dokuz maçta sadece bir galibiyet alabildiği ortaya çıktı. Guillermo Hoyos'un öğrencileri, 25 maç sonunda topladıkları 45 puanla Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor. Nashville SC ise en yakın takipçisiyle arasındaki 9 puanlık farkı koruyarak liderliğini sürdürüyor.

Inter Miami'nin artık hızla toparlanması gerekiyor çünkü takım Çarşamba günü Meksika'nın Cruz Azul kulübüne karşı Campeones Cup final maçına çıkacak. Bu maç, takıma kısa sürede kupa kazanma fırsatı sunuyor. Nashville SC ise önümüzdeki Cumartesi günü kendi sahasında Chicago Fire takımını ağırlayacak.

Lionel MessiInter MiamiNashville SCMLSFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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