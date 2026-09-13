«10 oyuncu değişikliği yapamam!»: Mourinho, Rayo Vallecano galibiyeti sonrası konuştu

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, kendi sahası olan muhteşem Santiago Bernabéu Stadyumu'nda taraftarları önünde ikna edici bir geri dönüş sergiledi. Geçen haftaki şanssız mağlubiyetten gerekli dersleri çıkaran 'Los Blancos', küçük derbi statüsündeki maçta Rayo Vallecano kalesine dört gol göndererek 4-1'lik net ve parlak bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından Madrid ekibinin tecrübeli teknik direktörü José Mourinho basın toplantısına katılarak öğrencilerinin performansını değerlendirdi. Portekizli çalıştırıcı, ilk yarıdaki yüksek tempoyu, ikinci yarıdaki düşüşü, Jude Bellingham ve Denzel Dumfries gibi yıldızların fiziksel durumlarını ve Federico Valverde'yi neden oyundan aldığını açıkladı. Peki, Bernabéu'daki maç nasıl bir senaryoyla geçti, Mourinho'yu ikinci yarıda ne endişelendirdi ve Real Madrid La Liga şampiyonluk yarışında nasıl bir ivme yakalıyor?

«İşi ilk yarıda bitirdik»: Mourinho'nun galibiyet açıklaması

«Real Madrid» teknik direktörü, yerel AS gazetesine verdiği röportajda maçın stratejik önemini şöyle açıkladı:

Mağlubiyet sonrası kazanılan değerli 3 puan: «Kazanmak son derece önemliydi. Özellikle ligin geçen haftasındaki mağlubiyetten sonra takımı mental olarak ayağa kaldırmak gerekiyordu» dedi teknik adam.

İlk 45 dakikada çözülen maç: «Maçın kaderini daha ilk yarıdan belirledik. Ancak ikinci yarıda aynı iyi oyunu sergileyemedik. Burada mesele sadece fiziksel hazırlık değil, aynı zamanda zihinsel durumdu»;

Taktiksel değişiklikler ve kontrol: Mourinho, orta sahaya taze kan takviyesi yaparak sahadaki istikrarı koruduğunu ve öğrencilerinin övgüyü hak ettiğini ekledi.

«Çok gol atıyoruz ama çok fırsat harcıyoruz»: Takım oyununun analizi

Real Madrid'in hücum felsefesi ve sahadaki şiddeti hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, eksiklikleri de açıkça belirtti:

Sert ve hızlı pres: «Biz topa tamamen hükmeden, rakipten topu şiddetle geri kazanan ve hızlı hücuma çıkan bir takımız» diyerek takımın ana oyun tarzını tanımladı.

Pozisyonları değerlendirme sorunu: Mourinho, takımın dört gol atmasına rağmen yakalanan birçok net pozisyonun harcanmasından dolayı biraz memnuniyetsizdi.

Galibiyetten duyulan memnuniyet: Her şeye rağmen, tabeladaki 4-1'lik skor ve kazanılan 3 puanın teknik direktörü memnun ettiği açıktı.

Jude, Dumfries, Konate ve Valverde sorunu: Yorgunluk riski var mı?

Takvimin yoğunluğu takımın ana yıldızlarına fiziksel olarak yük bindiriyor:

10 oyuncu değişikliği yapmak imkansız: «Jude (Bellingham) maçı nasıl bitirdi herkes gördü, Dumfries, Konate... Kadroda bir anda 10 değişiklik yapamam» dedi Mourinho, oyuncuların yorgunluk belirtilerine dikkat çekerek.

Valverde'deki tedbir: Federico Valverde'nin oyundan alınmasına değinirken: «Bu bir tedbirdi. Bazı sorunlar yaşıyordu ve bunu zamanında çözmemiz gerekiyordu» diyerek sakatlık riskinin önlendiğini açıkladı.

Yoğun fikstürde başarı: Teknik adam, son derece zorlu ve yoğun bir maçtan sadece üç gün sonra takımının tekrar güç toplayıp farklı galibiyet almasını takdirle karşıladı.

Santiago Bernabéu'daki bu ikna edici galibiyet, Real Madrid'in ligdeki konumunu düzeltmesine ve taraftarlarına bir gol şöleni sunmasına yardımcı oldu. Ancak yoğun takvim ve yıldızların fiziksel yükleri, teknik heyetin önüne yeni rotasyon görevleri koyuyor.

Sizce José Mourinho yönetimindeki Real Madrid, bu sezon La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için yeterli kadro derinliğine sahip mi? Valverde ve Bellingham gibi liderleri yorgunluktan korumak için takım sonraki maçlarda nasıl bir rotasyon uygulamalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Real Madrid'in bu farklı galibiyeti ile Mourinho'nun analizini tüm futbolseverlere ve Madridistalara ulaştırın!