Lamine Yamal, Lionel Messi'nin rekorunu egale etti

·30·Spor
Lamine Yamal, Lionel Messi'nin rekorunu egale etti

Goal.com'un haberine göre, İspanya La Liga'nın son haftasında Barcelona, sahasında Levante'yi 4-2 mağlup ederek ligdeki etkileyici serisini sürdürdü. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibinde genç yıldız Lamine Yamal, üst üste üçüncü maçında da duble yaparak 21. yüzyılda sadece Lionel Messi'ye ait olan nadir bir rekoru egale etti. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Maçın ilk dakikalarından itibaren konuk ekip üzerinde baskı kuran Barcelona, hızlı bir gol bulmayı başardı. Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Xavi Espart perdeyi açan isim oldu. Belirtmek gerekir ki bu, Katalanların son üç maçta ilk altı dakika içinde bulduğu gol oldu.

Lamine Yamal ve Raphinha ikilisi

Maçın 19. dakikasında Lamine Yamal ilk golünü kaydetti, ardından 48. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 3-0'a getirdi. Böylece 19 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk beş La Liga maçında üç duble yapan Lionel Messi'nin 2012/13 sezonundaki başarısını tekrarlamayı başardı.

Şu anda 6 golü bulunan Lamine Yamal, gol krallığı yarışında takım arkadaşı Raphinha'nın yanı sıra Kylian Mbappe ve Sergio Camello ile zirveyi paylaşıyor. Bu karşılaşmada Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha da iki asist yaparak takımının galibiyetine büyük katkı sağladı.

Gol serisi ve son anlar

Raphinha bu sezon toplam 11 gole doğrudan katkı sağlarken, Lamine Yamal 9 etkili aksiyona imza attı. İkilinin toplam üretkenliği sayesinde Barcelona tüm kulvarlarda 25 gol atmayı başardı. Ayrıca takım, ilk beş haftadan sonra 20 gol barajına 2011/12 sezonundan bu yana ilk kez ulaştı.

Maçın sonlarına doğru savunma hataları nedeniyle Levante oyuna ortak olmaya çalıştı. Ivan Romero 79. dakikada farkı azaltırken, 88. dakikada Brugue skoru 3-2'ye getirdi. Ancak uzatma dakikalarının 93. dakikasında Karim Adeyemi harika bir solo koşuyla Barcelona'nın galibiyetini perçinledi: 4-2.

Lamine YamalLionel MessiBarcelonaLa LigaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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