Vivo X500 amiral gemisinin temel teknik özellikleri sızdırıldı

·6·Teknoloji
Vivo X500 amiral gemisinin temel teknik özellikleri sızdırıldı

Yaklaşan lansman öncesinde teknoloji dünyasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. ixbt.com'un haberine göre, resmi tanıtımına bir hafta kala Vivo X500 amiral gemisi akıllı telefonun çalışma sırasındaki görüntüsü ve temel teknik parametreleri internete sızdırıldı. Bu ilginç bilgileri ünlü sızıntı kaynağı Panda is Bald paylaştı ve yaklaşan cihazın yeteneklerini gözler önüne serdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu sızıntının ortaya çıkardığı en önemli yeniliklerden biri, akıllı telefonun kalbi olan işlemcidir. Cihaz, henüz resmi olarak tanıtılmamış olan yeni MediaTek Dimensity 9600M platformunda çalışacak. Uzmanlar, bu işlemcinin 2026 yılındaki bazı amiral gemisi modelleri için tasarlandığını ve önceki Dimensity 9500 çipinin yeniden adlandırılmış bir versiyonu olabileceğini tahmin ediyor.

Performans ve bellek kapasitesi

Görüntüde yer alan Vivo X500 modeli, etkileyici bir bellek kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle akıllı telefon 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile donatılmış durumda. Modern kullanıcıların ihtiyaçları göz önüne alınarak, RAM'in sanal olarak 24 GB'a kadar genişletilmesi imkanı da düşünülmüş.

Cihazın kamera sistemi de özel bir ilgiyi hak ediyor ve mobil fotoğrafçılık meraklılarını sevindirmesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre, yeni amiral gemisi 1/1,28 inç optik formatlı 50 megapiksel Sony Lytia 828 geniş açılı modül ile donatılacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, benzer bir modül Vivo X300 Pro modelinde de kullanılmıştı.

Optik ve batarya kapasitesi

Optik yetenekleri daha da zenginleştirmek amacıyla Zeiss şirketi ile iş birliği yapıldı. Sonuç olarak kamera, CIPA 5.5 derecesine sahip gelişmiş bir stabilizasyon sistemi ile donatıldı. Telefoto kamera ise Vivo X500 Pro modelindeki gibi Sony Lytia 610 sensörünü kullanıyor. Aynı zamanda temel versiyon, optik yakınlaştırma yeteneklerini genişleten harici bir telekonvertörü destekleyebilir. Görüntü işleme görevini ise özel Vivo Blueprint V3+ işlemcisi üstleniyor.

Akıllı telefonun bir diğer büyük avantajı ise bataryasıyla ilgili. Sızdırılan bilgiler, cihazın 7500 mAh kapasiteli ultra güçlü bir batarya ile donatılacağını doğruluyor. Hatırlatmak gerekirse, bu sızıntıları paylaşan Panda is Bald, daha önce Mate 50'nin lansman tarihini ve Xiaomi 13 ile Xiaomi 14 modellerinin kesin renklerini ilk bildirenlerden biri olmuştu.

VivoVivo X500MediaTekSonyZeiss
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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