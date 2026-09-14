Makhachev: "Gittikten sonra o şampiyon olacak!" — 77 kg'ın yeni kralı kim olacak?

Dünyanın en prestijli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'nin yarı orta sıklet (77 kg'a kadar) mevcut şampiyonu ve P4P sıralamasının liderlerinden biri olan Islam Makhachev gelecekteki şampiyonluk tahtı hakkında ses getiren bir açıklamada bulundu. Rusyalı 34 yaşındaki dövüşçü, YouTube'daki popüler «Ushatayka» kanalına verdiği özel röportajda, şu ana kadarki son rakibi olan İrlandalı ünlü dövüşçü Ian Machado Garry'nin MMA'deki geleceğine dair yüksek övgülerde bulundu. Oktagonda 17 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve 77 kg sıkletini domine eden Makhachev, kendisi sporu bıraktıktan sonra Garry'nin bu divizyonun mutlak hakimi olacağını öngördü.

Bu beklenmedik görüşler, Shavkat Rakhmonov, Carlos Prates ve Michael Morales gibi adayların birbirine girdiği yarı orta sıklette büyük tartışmalara yol açtı. Peki, Makhachev neden 28 yaşındaki İrlandalıyı kendi halefi olarak görüyor, Ian Garry oktagondaki hangi özellikleriyle şampiyonun dikkatini çekti ve 29 galibiyetli Islam'ın gidişi sıkletteki güç dengelerini nasıl değiştirecek?

«Çok genç ve daha çok şey başaracak»: Makhachev'in Garry değerlendirmesi

Islam Makhachev, «Ushatayka» kanalına verdiği röportajda karşılaştığı rakibi hakkında özel açıklamalarda bulundu:

En ciddi tehdit olarak tanıma: «Ian Garry'yi en tehlikeli ve ciddi rakiplerden biri olarak görüyorum», dedi şampiyon;

Gelecekteki şampiyonluk tahmini: Islam'a göre, divizyon tahtı boşaldığı anda Garry oraya oturacak: «Bence ben gittikten sonra o şampiyon olacak»;

Gençlik ve büyük potansiyel: «Henüz çok genç, şu an sadece 28 yaşında. Kariyerinde daha çok başarıya ulaşacak ve büyük bir gelişim gösterecek», diyerek İrlandalı sporcunun potansiyelini övdü.

17 maçlık galibiyet serisi ve 29 zafer: Makhachev'in yenilmezlik dönemi

Rusyalı şampiyon şu anda formunun ve kariyerinin zirvesinde bulunuyor:

Korkutucu seri: Islam Makhachev, UFC oktagonunda üst üste 17 galibiyetten oluşan eşsiz bir seri yakaladı;

29 galibiyet ve 1 mağlubiyet: Profesyonel MMA'de toplam 29 galibiyete ulaşan ve sadece bir kez mağlup olan 34 yaşındaki şampiyon, kendi sıkletindeki tüm ünlü adayları yenmeyi başardı;

Tecrübe ve soğukkanlılık: Makhachev sadece güreş ve yer dövüşünde değil, son maçlarında ayakta vuruş tekniğinde de rakiplerine hiçbir şans tanımıyor.

77 kg'daki heyecanlı yarış: Rakhmonov, Prates ve diğerleri

Yarı orta sıklet divizyonunda rekabet her zamankinden daha keskin:

Shavkat Rakhmonov ile kıyaslama: Daha önce Makhachev, Orta Asyalı yenilgisiz yıldız Shavkat Rakhmonov'u da analiz etmiş, onu Carlos Prates ve Michael Morales ile kıyaslayarak yeteneğine dair tarafsız bir değerlendirme yapmıştı;

Garry'nin yükselişi: İrlandalı dövüşçü, Conor McGregor döneminden sonra ülkesine şampiyonluk kemerini geri getirecek ana aday olarak görülüyor;

Gelecek neslin savaşı: Makhachev'in UFC'den ayrılışı, önümüzdeki yıllarda Garry, Rakhmonov ve diğer genç yetenekler arasında yeni bir tarihi rekabet dönemini başlatacak.

Islam Makhachev'in bu yüksek takdiri, Ian Machado Garry'nin organizasyondaki statüsünü daha da sağlamlaştırdı ve yarı orta sıkletteki gelecekteki şampiyonluk mücadelesinin ana yönünü belirledi.

Sizce Islam Makhachev oktagonu bıraktıktan sonra 77 kg'da gerçekten Ian Garry mi şampiyon olacak, yoksa Shavkat Rakhmonov onu yenip kemeri mi alacak? Makhachev bu sıklette daha ne kadar süre şampiyonluğunu koruyabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve MMA dünyasındaki bu ses getiren röportaj analizini tüm dövüş sporu tutkunlarıyla paylaşın!