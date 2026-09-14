Khamzat Chimaev, UFC yönetiminin sessizliği ve elden kaçan kemer hakkında açık konuştu

UFC'nin eski orta sıklet şampiyonu, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'ni temsil eden yenilgisiz Çeçen dövüşçü Khamzat Chimaev gelecek planları ve kariyerindeki belirsizlik hakkında ses getiren açıklamalarda bulundu. Ünlü blog yazarı Adam Zubarayev'e verdiği samimi röportajda 32 yaşındaki sporcu, yıl sonuna kadar oktagona dönmeye çalıştığını ancak organizasyon yönetiminin kendisini aramadığını ve rakip teklif etmediğini belirtti. Eğer aralık ayında bir dövüş ayarlanmazsa, Chimaev sakatlıklarını tedavi ettirmek için uzun süreli bir ara vermek zorunda kalacak.

Sağlık sorunlarını ilk kez bu kadar detaylı açıklayan dövüşçü, kariyeri boyunca yedi kez anestezi aldığını ve altı zorlu cerrahi operasyon geçirdiğini itiraf etti. Sadece bir hafta önce Moskova'da Tyron Woodley'i 90 saniyede mağlup eden yıldız dövüşçü, kendi sıkletinde şampiyonluk kemerini geri alma isteğini gizlemedi. Peki, Dana White ve UFC neden Chimaev'e dövüş vermiyor, Sean Strickland ile Nassourdine Imavov arasındaki olası dövüş Khamzat'ın planlarını nasıl etkiledi ve sporcu gerçekten oktagonu terk edebilir mi?

«Durum garip, kimse aramıyor»: Chimaev'in UFC yönetimine sitemi

Khamzat Chimaev orta sıklet kemeri etrafındaki belirsizliklere özellikle değindi:

Abu Dabi turnuvasında dövüşme isteği: «Onlara Abu Dabi'de dövüşmek istediğimi söyledim. Kemer için istemedim çünkü Strickland'in oraya gelmeyeceğini biliyordum. Sadece onun iyileşmesini 1-2 yıl beklemek istemedim», dedi sporcu;

Imavov seçeneği ve sessizlik: «Bunu söyler söylemez hemen Imavov'a kemer maçı verdiklerini duydum. Bu resmi mi değil mi bilmiyorum ama eğer öyleyse, sadece bana biriyle dövüşme şansı verin, para kazanayım ve kemeri bir an önce geri alayım», diyerek organizasyonun politikasına duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi;

Aralık — son tarih: Chimaev, ekim ayında dövüş almaya çalıştığını, şimdi ise tüm dikkatini aralık ayına verdiğini, o zaman da rakip bulunamazsa spordan geçici olarak ayrılacağını vurguladı.

«Yedi kez anestezi, 6 operasyon ve yarısı olmayan tiroid bezi»: Trajik sağlık durumu

Oktagonda yenilmez görünen güreşçi, perde arkasındaki korkunç gerçekleri açıkladı:

Ara verme sebebi: Eğer dövüş verilmezse, tüm operasyonları yaptırıp tedaviye başlayacak: «Sakatlıklarım çok, onları tedavi etmem gerekiyor. Aksi takdirde her dövüşüme çeşitli sorunlarla çıkıyorum»;

Cerrahi geçmişi: «Sakatlıklarım hakkında konuşmayı sevmiyorum ama insanlar sık sık hastalandığımı biliyor. Tiroid bezimin yarısı yok, 7 kez anestezi aldım, 6 ameliyat geçirdim. Allah böyle takdir etmiş», diyerek hayranlarını üzdü;

Sürekli iyileşme baskısı: Sağlığındaki bu kronik faktörler, Khamzat'ın kariyerinde istikrarlı olmasını engelliyor.

Tyron Woodley karşısında 90 saniyelik zafer: Güreş minderindeki ustalık

Chimaev, MMA'deki araya rağmen formunu güreşle koruyor:

Moskova'daki ses getiren karşılaşma: Sadece bir hafta önce Khamzat, Moskova'da düzenlenen prestijli RAF profesyonel güreş ligi müsabakasında mindere çıktı;

Bir buçuk dakikalık nakavt gibi zafer: Gecenin ana maçında, UFC'nin eski yarı orta sıklet şampiyonu Amerikalı Tyron Woodley'i sadece bir buçuk dakika içinde mağlup ederek yine erken bir zafer kazandı;

Gelecek için hırs: Bu zafer, Chimaev'in fiziksel ve güreş açısından hala yüksek formda olduğunu gösterdi, ancak artık her şey UFC eşleştiricilerinin kararına bağlı.

Khamzat Chimaev'in bu sert çıkışı, UFC yönetimini acilen harekete geçmeye veya hayranların sevdiği yıldızı uzun süre kaybetme riskiyle yüzleşmeye zorluyor.

Sizce UFC, Khamzat Chimaev'e oktagonda dövüş vermeyi neden geciktiriyor? Dana White onu koruyor mu yoksa organizasyon başka şampiyonluk adaylarını mı öne çıkarmak istiyor? 6 ağır ameliyat ve ciddi sağlık sorunlarından sonra Chimaev tekrar UFC kemerini geri alabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve MMA dünyasındaki bu ses getiren röportaj analizini tüm dövüş sporu tutkunlarına iletin!