Mechrevo RTX 5090 dizüstü bilgisayarı ve teknik özellikleri

·3·Teknoloji
Mechrevo RTX 5090 dizüstü bilgisayarı ve teknik özellikleri

Ixbt.com'a göre Mechrevo markası, Canglong 16 Ultra dizüstü bilgisayar serisini en yüksek performansa sahip yeni bir amiral gemisi yapılandırmasıyla genişletti. Bu cihaz, en güçlü grafik hızlandırıcı ve yüksek performanslı CPU dahil olmak üzere en yeni nesil donanımlarla donatıldığı için teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni dizüstü bilgisayarın temelinde, 64 GB DDR5-5600 RAM ve 2 TB NVMe SSD ile birlikte çalışan AMD Ryzen 9 9955HX3D işlemci yer alıyor. Bu yüksek özellikler, cihazın en ağır hesaplamaları, 3D modellemeyi ve modern video oyunlarını mükemmel bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Etkileyici ekran ve yüksek frekans

Cihazın dış görünümü ve görsel yetenekleri de dikkat çekici. Dizüstü bilgisayar, sağlam ve modern bir görünüme sahip tamamen metal bir kasaya sahip olup 16 inçlik bir Mini LED ekran ile donatılmıştır. Bu ekran, 2560×1600 piksel yüksek çözünürlüğü destekler ve etkileyici bir 300 Hz yenileme hızı sunar.

Ayrıca ekran, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı sağlar ve tepe parlaklığı 1200 nit'e ulaşır. Bu, renklerle profesyonel düzeyde çalışan uzmanlar ve oyun tutkunları için çok önemli bir özelliktir.

Soğutma sistemi ve fiyat politikası

En gelişmiş bileşenleri aşırı ısınmadan korumak için üç fanlı güçlü bir hava soğutma sistemi ve özel bir sıvı soğutma döngüsü bağlantı arayüzü kullanılmıştır. İlginç olan ise, setin içerisinde harici bir su soğutma sisteminin de sunulmasıdır. Cihaz, 420 W güç adaptörü ve 99 Wh kapasiteli bir batarya ile desteklenmektedir.

Şu anda bu amiral gemisi model, JD.com platformunda 31.999 yuan fiyatla satışa sunuldu. Bazı bölgelerdeki devlet teşvikleri dikkate alındığında fiyatı 30.499 yuan veya yaklaşık 4500 ABD dolarına kadar düşebiliyor.

MechrevoRTX 5090AMD Ryzen 9Dizüstü BilgisayarTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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