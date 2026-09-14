Xiaomi, 2K kamera ve yüz tanıma özellikli Smart Lock 5 Max kilidini tanıttı

·6·Teknoloji
Xiaomi, 2K kamera ve yüz tanıma özellikli Smart Lock 5 Max kilidini tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, güvenlik ve modern teknolojileri bir araya getiren yeni Xiaomi Smart Lock 5 Max akıllı kilidini duyurdu. ixbt.com verilerine göre, cihaz Çin pazarında ön siparişe açılmış olup 3529 yuan fiyat etiketiyle satışa sunulmuştur ve gelişmiş biyometrik özellikleriyle öne çıkmaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Gelişmiş güvenlik ve 12 farklı kilit açma yöntemi

Yeni akıllı kilit, kullanıcılara kapıyı açmak için tam 12 farklı yöntem sunuyor. Bunlar arasında en dikkat çekenleri 3D yüz tanıma teknolojisi ve avuç içi damar izi tanıma sistemidir. Yüz tanıma sistemi, 1,2 metre ile 2 metre boyundaki kişileri kolayca tanımlayabiliyor ve kilidi yaklaşık 1 saniye içinde açıyor. Avuç içi damar tarama fonksiyonu ise kullanıcıyı 10-20 santimetre mesafeden tanıyabiliyor.

Cihazın dış paneli, yansıma önleyici özel bir kaplama ve halka şeklinde LED aydınlatma ile donatılmıştır. Ayrıca, düşük ışık koşullarında bile net görüntü sağlayan dinamik gece görüş moduna ve 192 derecelik ultra geniş görüş açısına sahip 2K çözünürlüklü bir kameraya sahiptir.

Yapay zeka ve uzun süreli otonomi

Kapının iç kısmında, dışarıda olup bitenleri izlemek için kullanışlı 5 inçlik bir ekran yer alıyor. Yapay zeka teknolojisi, insanları diğer nesnelerden ayırt etmeyi, gelen paketleri tespit etmeyi ve kapının tam kapanmadığı veya zorla girilmeye çalışıldığı durumları anında algılamayı sağlıyor. Kilit, diğer akıllı ev ekosistemi cihazlarıyla da sorunsuz bir şekilde iletişim kurabiliyor.

Batarya kapasitesine gelince, cihaz 11 aya kadar kesintisiz çalışma sağlayan iki adet 8000 mAh kapasiteli batarya ile donatılmıştır. Batarya seviyesi yüzde 10'un altına düştüğünde, kilit otomatik olarak tasarruf moduna geçer ve temel kilit açma işlevlerini 2,5 ay daha korumaya devam eder.

XiaomiSmart Lock 5 MaxAkıllı KilitTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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