Sindarov dünya şampiyonluğu için Gukesh ile karşılaşıyor: FIDE tüm detayları onayladı

Satranç tarihinde eşi benzeri görülmemiş ve tüm gezegenin zihin sporları tutkunlarının gözlerini çevireceği büyük olayın resmi detayları açıklandı. Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), mevcut dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaraju ile meydan okuyan Özbekistanlı Javohir Sindarov arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinin yönetmeliğini, kesin takvimini, mekanını ve toplam ödül havuzunu resmen onayladı. Bu prestijli karşılaşma, 22 Kasım - 13 Aralık 2026 tarihleri arasında İsviçre'nin güzel şehri Cenevre'deki Martin Bodmer Vakfı Müzesi'nde gerçekleşecek ve bu olay, satranç dünya şampiyonası finallerini 2004 yılından bu yana ilk kez İsviçre topraklarına geri getirecek.

En şaşırtıcı olanı ise, her iki büyükustanın da mücadelenin başlangıcında sadece 20 yaşında olacak olması; bu durum, söz konusu karşılaşmayı tüm insanlık satranç tarihindeki en genç dünya şampiyonası finali haline getiriyor. Özbekistan tarihinde ilk kez mutlak dünya şampiyonluğu için vize alan Javohir Sindarov, 14 klasik oyun ve 2,5 milyon dolarlık ödül havuzu için yapılacak savaşta zafere ulaşmaya hazır. Peki, 7,5 puanlık galibiyet çizgisine kim önce ulaşacak, 12 Aralık'ta planlanan eşitlik bozmalarda (tie-break) kim üstün gelecek ve bu tarihi olay Özbek spor tarihine nasıl yeni bir sayfa açıyor?

İsviçre'ye 22 yıllık dönüş: Cenevre müzesindeki tarihi savaş

FIDE tarafından onaylanan oyun yeri ve takvimi şu şekilde belirlendi:

Cenevre ve Bodmer Vakfı: Müsabaka, İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan tarihi ve kültürel bir anıt olan Martin Bodmer Vakfı Müzesi'nde düzenlenecek;

2004'ten sonraki ilk final: Bu karşılaşmalar, dünyanın en prestijli satranç etkinliğini 22 yıl aradan sonra tekrar İsviçre'ye getirdi;

Açılış töreni ve başlangıç: Turnuva programı 22 Kasım'daki görkemli açılış töreniyle başlayacak, tahta başındaki ilk klasik oyun ise 24 Kasım'da gerçekleşecek;

Karar verici tarihler: Son 14. klasik oyun 11 Aralık'a planlanmış olup, kazanan belli olmazsa 12 Aralık'ta dramatik eşitlik bozmalar (tie-break) yapılacak;

Final noktası: Dünya şampiyonası 13 Aralık tarihinde resmen sona erecek.

Tarihteki en genç final ve Özbek satrancının eşsiz zirvesi

Bu karşılaşma uluslararası satranç geleneklerini kökten değiştiriyor:

İki 20 yaşındaki dahi: Gukesh Dommaraju ve Javohir Sindarov müsabaka başladığında 20 yaşında olacak; bu, satranç tarihinde kaydedilen en genç şampiyonluk maçı olarak Guinness rekorlarına eşdeğer bir göstergedir;

Özbekistan için mutlak ilk rekor: Javohir Sindarov, bağımsız Özbekistan tarihinde klasik kategoride mutlak dünya şampiyonluğu unvanına doğrudan aday olan ilk satranç oyuncusu olarak tarih yazdı;

Yeni nesillerin çatışması: Eski nesil ustaları geride bırakan iki genç yeteneğin mücadelesi, modern satrançta yeni bir hükümranlık döneminin başladığını kanıtlıyor.

Yönetmelik, puanlar ve 2,5 milyon dolarlık ödül havuzu

Müsabakanın finansal ve teknik şartları son derece yüksek seviyede belirlendi:

14 klasik oyun: Karşılaşma en fazla 14 klasik oyundan oluşacak;

Galibiyet için 7,5 puan: İlk önce 7,5 puan toplayan katılımcı mutlak dünya şampiyonu ilan edilecek ve kendisine baş tacı giydirilecek;

Eşitlik durumunda eşitlik bozma kuralı: Eğer 14 ana oyundan sonra skor 7:7 şeklinde eşit kalırsa, kazanan 12 Aralık'taki hızlı satranç (tie-break) maçlarında belirlenecek;

2,5 milyon ABD doları: FIDE, bu şampiyonluk maçı için 2,5 milyon dolar tutarında rekor düzeyde bir ödül fonunu onayladı.

Özbekistanlı genç dahi Javohir Sindarov'un dünya tacı için Cenevre tahtalarında mevcut şampiyon Gukesh Dommaraju'ya karşı vereceği bu tarihi mücadele, tüm ülkemiz ve uluslararası spor camiası için büyük bir gurur ve heyecan verici bir sınav olacaktır.

Sizce, yurttaşımız Javohir Sindarov Cenevre maçlarında mevcut şampiyon Gukesh'i yenerek Özbekistan tarihindeki ilk mutlak dünya şampiyonu olabilecek mi? Satranç tarihindeki bu en genç finalde Özbek büyükustanın temel üstünlüğü ve başarı anahtarının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve ülkemiz sporunun tarihi zafere giden adımını ifade eden bu makaleyi tüm satranç tutkunları, arkadaşlarınız ve yakınlarınızla gururla paylaşın!