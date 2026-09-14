Starlink interneti uçaklarda kullanılmaya başlandı

ABD'nin büyük düşük maliyetli havayolu şirketlerinden biri olan Southwest Airlines, uçak filosunu yüksek hızlı uydu interneti ile donatma sürecini başlattı. ixbt.com'un haberine göre, Starlink interneti uçaklarda kademeli olarak kullanıma sunuluyor ve bazı uçuşlarda sistem halihazırda başarıyla çalışıyor. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Yolcular artık uçuş sırasında internet erişiminin olup olmadığını önceden öğrenebiliyor. Havayolunun resmi uygulamasında, hangi uçağın gerekli ekipmanla donatıldığını gösteren özel bir «WiFi Powered by Starlink» simgesi yer alıyor.

Yeni teknoloji, kalkıştan inişe kadar tüm uçuş boyunca kesintisiz ve yüksek hızlı Wi-Fi bağlantısını garanti ediyor. Sunulan internet hızı, sadece web'de gezinmek veya iş yapmak için değil, aynı zamanda video akışı izlemek, çevrimiçi oyunlar oynamak ve aynı anda birden fazla cihazı ağa bağlamak için de oldukça yeterli.

Geniş kapsamlı hedefler

Southwest Airlines bu sonuçlarla yetinmek istemiyor. Havayolu yönetimi, 2026 yılı sonuna kadar 300'den fazla uçağa Starlink ekipmanı kurmayı planlıyor. Bu sayede milyonlarca yolcu, havada da alışık oldukları dijital ortamda kalmaya devam edebilecek.

Bilgi olarak, 1971 yılında kurulan Southwest Airlines dünyanın en büyük düşük maliyetli havayollarından biri olarak kabul ediliyor. Modern gereksinimlere uyum sağlama ve rekabet gücünü artırma yönündeki bu adımlar, havacılık pazarında yeni standartlar belirliyor.

Diğer havayollarının deneyimi

Bu alandaki girişimler sadece tek bir şirketle sınırlı değil. Küresel havacılık pazarında benzer projeler diğer büyük taşıyıcılar tarafından da aktif olarak uygulanıyor. Örneğin, United Airlines uzun mesafeli Boeing 777-200 uçaklarını Starlink ile donatıyor ve 2026 yılı sonuna kadar bu tür uçakların sayısını 1000'in üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Ayrıca, Avusturyalı havayolu şirketi Austrian Airlines da Airbus A320neo uçaklarında Starlink sistemini kullanmaya başladı. Bu Avrupalı taşıyıcı, 2026/2027 kış sezonu sonuna kadar 20 uçağını modern uydu bağlantısıyla tamamen donatmayı planlıyor.