«Kalıcı bir çözüm lazım»: Zelenski, ABD'nin enerji ateşkesi teklifine kesin şart koştu

Dünya diplomasisinde ve Rusya-Ukrayna çatışmasında, kritik enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda sert siyasi pazarlıklar yeni bir aşamaya girdi. ABD Başkanı Donald Trump resmi Kiev ve Moskova'nın karşılıklı olarak enerji tesislerine saldırmama konusunda anlaştıklarını açıklamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski akşam saatlerinde yaptığı video konuşmasında bu konudaki resmi şartlarını duyurdu. Zelenski'nin vurguladığına göre, Washington tarafından kritik altyapılara yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulmasına dair «ciddi bir teklif» var ve Ukrayna bunu desteklemeye hazır; ancak bunun için ABD'den net, uzun vadeli ve güvenilir garantiler talep ediliyor.

Kiev lideri, bu anlaşmanın sadece siyasi «seçimler için» geçici bir maske olarak kalmaması, enerjinin yanı sıra gıda koridorlarını ve hayati altyapıları da tam kapsaması gerektiğini kesin bir dille ifade etti. Peki, Zelenski Beyaz Saray'ın teklifine karşı hangi stratejik talepleri öne sürdü, Kiev neden Rusya'nın vaadine şüpheyle yaklaşıyor ve enerji ateşkesi gerçekten büyük savaşın sonuna ilk adım olabilir mi?

«ABD'den ciddi bir teklif var»: Zelenski'nin ateşkese yaklaşımı

Ukrayna liderinin video mesajındaki ana noktalar:

Washington girişiminin tanınması: Zelenski, ABD tarafından kritik altyapıların yok edilmesinin karşılıklı olarak durdurulmasına dair gerçekten ciddi bir teklif geldiğini doğruladı;

Gerilimi düşürmeye doğru ilk adım: Ukrayna lideri, bu girişimin Rusya'nın Ukrayna'nın hayati sistemlerine yönelik saldırılarını tamamen durdurması ve barışa ulaşılması yolunda ilk aşama olabileceğini belirtti;

Karşılıklı adım atmaya hazır olma: «Eğer Amerikalı ortaklar, Rusya'nın savaşı gerçekten durdurmaya hazır olduğunu garanti edebilirse, Ukrayna da gerilimi düşürme (deeskalasyon) konusunda pratik adımlar atacaktır», dedi.

«Seçimler için değil, kalıcı olsun»: Kiev'in kesin talepleri

Zelenski, varılacak anlaşmanın sadece siyasi bir oyuna dönüşmemesi gerektiğini vurguladı:

Kapsamlı koruma talebi: Ukrayna sadece elektrik santralleriyle sınırlı kalmak istemiyor; görüşmelerde enerji, gıda rotaları ve halkın yaşamı için gerekli tüm kritik altyapıların eşit derecede korunması şart;

Siyasi kampanyaların aracı olmamalı: «Bize barış lazım. Güçlü ve adil bir karar gereklidir; bu herhangi bir “seçim için” değil, kalıcı olmalıdır», dedi Zelenski;

Net garantiler bekleniyor: Kiev yetkilileri, sözlü beyanlar değil, ortak devletlerin kontrolü altında net mekanizmalar ve kesin taahhütler listesi sunulmasını bekliyor.

Trump'ın gürültüsü ve Washington'un baskısı

Beyaz Saray açıklamasından sonra ortaya çıkan diplomatik gerilim:

Donald Trump'ın açıklaması: ABD Başkanı, her iki tarafın da birbirinin enerji sistemlerine saldırmama konusunda anlaştığını duyurarak, müzakerelerin ana arabulucusu olduğunu iddia etmişti;

Garanti konusundaki boşluk: Trump'ın aceleci açıklamasına rağmen, anlaşmanın şartları ve ihlaline karşı yanıt mekanizmaları henüz tam olarak oluşturulmadı;

Geleceğin kaderi: ABD ve Batılı devletlerin bu şartları Moskova ile ne derece koordine edebileceği, önümüzdeki günlerdeki diplomatik temasların ana sınavı olacak.

Zelenski'nin Washington'a yönelik sert talepleri, enerji ateşkesi anlaşmasının kolayca hayata geçmeyeceğini ve taraflar arasındaki güvensizliğin hala yüksek olduğunu gösteriyor.

Sizce, ABD Başkanı Donald Trump'ın öne sürdüğü enerji ateşkesi gerçekten yürürlüğe girebilir mi, yoksa Zelenski'nin dediği gibi siyasi çıkarlar için geçici bir girişim mi? Rusya ve Ukrayna kritik tesislere saldırmama garantisini koruyabilecek mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve uluslararası siyaset sahnesindeki bu güncel diplomatik mücadeleyi ilgilenen herkesle paylaşın!