Özbekistan milli takımı iki güçlü rakibe karşı oynuyor: Suriye maçı da var

·10·Spor
Özbekistan milli takımı iki güçlü rakibe karşı oynuyor: Suriye maçı da var

Özbekistan milli takımının Eylül-Ekim aylarındaki uluslararası hazırlık maçı takvimi bir karşılaşma ile daha genişledi. Fabio Cannavaro yönetimindeki "Beyaz Kurtlar", 1 Ekim'de Taşkent'te Suriye milli takımı ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, takım için kısa süredeki bir diğer ciddi sınav olacak.

Suriye ile oynanacak maç hakkındaki bilgiler bugün doğrulandı. İlginç olan ise, Özbek futbolseverleri sadece bir değil, arka arkaya üç uluslararası maç bekliyor.

"Beyaz Kurtlar"ı yoğun bir uluslararası ay bekliyor

Özbekistan milli takımı, FIFA uluslararası maç takvimi kapsamında birkaç karşılaşma oynayacak.

Takvim şu şekilde:

Tarih

Rakip

Stadyum

24 Eylül

İran

Fergana

1 Ekim

Suriye

Taşkent

6 Ekim

Güney Kore

Güney Kore

İran ile oynanacak maçın 24 Eylül'de Fergana'daki "İstiklal" stadyumunda yapılacağı belirtildi.

Güney Kore ise 6 Ekim'de kendi evinde Özbekistan'ı ağırlayacak. Bu maç Kore Futbol Federasyonu tarafından da onaylandı.

Taşkent'te Cannavaro için yeni bir sınav

1 Ekim'de Taşkent'te Suriye'ye karşı oynanacak maç, Fabio Cannavaro'ya takımı farklı kadro ve taktik varyasyonlarla deneme fırsatı verebilir.

İtalyan teknik adam için her uluslararası maç; oyuncuların takım stiline uyumu, yeni taktik fikirlerin denenmesi ve kadro içi rekabetin artırılması açısından önem taşıyor.

Özellikle İran ve Güney Kore gibi Asya'nın güçlü milli takımlarıyla yapılan maçlar arasında Suriye ile karşılaşmak, Cannavaro'ya farklı oyunculara şans verme konusunda ek imkanlar sağlayabilir.

İran'dan sonra Suriye, ardından Güney Kore

Taraftarlar için en ilgi çekici noktalardan biri maçların sıralaması.

Önce 24 Eylül'de İran.

Bir hafta sonra, 1 Ekim'de Suriye.

Beş gün sonra ise 6 Ekim'de Güney Kore.

Yani milli takım, kısa sürede farklı tarzlardaki rakiplere karşı oynayarak kendi kapasitesini test edecek.

Bu, Cannavaro'nun takımın hangi yönlerinin iyi işlediğini ve hangi noktalar üzerinde çalışılması gerektiğini değerlendirmesi açısından önemli olacak.

Dünya Kupası sonrası yeni dönem

Özbekistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na ilk kez katıldı. Takım grup aşamasında Kolombiya, Portekiz ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Şimdi ise odak noktası takımın bir sonraki aşamasına çevrildi.

Dünya Kupası'nda kazanılan tecrübe, üst düzey rakiplere karşı oynanan maçlar ve yeni teknik direktörün vizyonu, milli takımın gelecekteki kimliğini şekillendirmede önemli faktörler olacak.

Bu anlamda Eylül-Ekim aylarındaki maçları basit hazırlık karşılaşmaları olarak görmek zor.

Taraftarları başka bir soru daha meşgul ediyor

Fabio Cannavaro milli takımda hangi oyunculara daha fazla güvenecek?

Hangi oyuncular yeni sistemde kendilerini gösterebilecek?

Genç oyunculardan kimler ilk 11 için rekabet edecek?

Ve en önemlisi, "Beyaz Kurtlar" uluslararası arenadaki bir sonraki aşamaya nasıl bir kimlikle girecek?

Bu soruların cevabını kısa sürede oynanacak üç maç verebilir.

Taşkent'teki maçın özel bir önemi var

Suriye'ye karşı oynanacak maçın Özbekistan'da yapılacak olması, yerel taraftarlar için de doğal olarak özel bir ilgi uyandırıyor.

Milli takımın yeni teknik direktör yönetimindeki oyununu Taşkent'te izleme fırsatı, futbolseverler için önemli bir olay olacak.

Özellikle İran ve Güney Kore gibi güçlü rakipler arasındaki Suriye maçı, Cannavaro'nun kadro seçimlerine ve taktik kararlarına olan ilgiyi daha da artırıyor.

"Beyaz Kurtlar"ı yoğun günler bekliyor

24 Eylül - İran.

1 Ekim - Suriye.

6 Ekim - Güney Kore.

Üç maç, üç farklı rakip ve yeni teknik direktör yönetimindeki bir milli takım.

Artık taraftarların aklında tek bir soru olması doğal: Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı bu sınavlardan sonra nasıl bir kimliğe bürünecek?

Cevabı saha verecek.

Fabio CannavaroÖzbekistan Milli TakımıSuriye Milli TakımıGüney Kore Milli TakımıHazırlık Maçları
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Milyarderler var ama kemer yok: Tsarukyan UFC şampiyonluğu için tüm servetinden vazgeçmeye hazırMilyarderler var ama kemer yok: Tsarukyan UFC şampiyonluğu için tüm servetinden vazgeçmeye hazırBugün, 18:41Gerard Pique şaşkın: Javohir Sindarov Hindistan'daki küresel ligde fırtına gibi estiGerard Pique şaşkın: Javohir Sindarov Hindistan'daki küresel ligde fırtına gibi estiBugün, 18:05Paxtakor Suudi devini sarstı — Al-Ahli hocasının tartışmalı açıklamasıPaxtakor Suudi devini sarstı — Al-Ahli hocasının tartışmalı açıklamasıBugün, 17:56Stale Solbakken, Manchester City görüşmesinde Erling Haaland'ın geleceğini masaya yatırdıStale Solbakken, Manchester City görüşmesinde Erling Haaland'ın geleceğini masaya yatırdıBugün, 17:31O sahada yokken Real Madrid zayıflıyor: Madrid kulübünün vazgeçilmez yıldızı kim?O sahada yokken Real Madrid zayıflıyor: Madrid kulübünün vazgeçilmez yıldızı kim?Bugün, 17:17Rodri, Barcelona'ya transferi hakkında ilk kez konuştu — Transferin arkasındaki sır ne?Rodri, Barcelona'ya transferi hakkında ilk kez konuştu — Transferin arkasındaki sır ne?Bugün, 15:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov, Manchester City formasıyla Porto maçında nasıl bir performans sergiledi?
Abdukodir Khusanov, Manchester City formasıyla Porto maçında nasıl bir performans sergiledi?