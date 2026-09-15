Milyarderler var ama kemer yok: Tsarukyan UFC şampiyonluğu için tüm servetinden vazgeçmeye hazır

·4·Spor
Milyarderler var ama kemer yok: Tsarukyan UFC şampiyonluğu için tüm servetinden vazgeçmeye hazır

Dünyanın önde gelen dövüş sanatları ligi UFC'de hafif sıklet şampiyonluk yarışı, en kritik ve dramatik dönemine girdi. Henüz şampiyonluk zirvesine ulaşamamış olsa da, organizasyonun en varlıklı ve finansal açıdan bağımsız yıldızlarından biri olarak kabul edilen Arman Tsarukyan tüm spor camiasını şaşkına çeviren tutkulu bir açıklama yaptı. 29 yaşındaki Rus sporcu, elde ettiği tüm maddi varlıkları, lüksü ve milyonları tek bir UFC altın kemeri için feda etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Tsarukyan, dünyadaki tüm serveti elinde bulunduran milyarderlerin bile bu statüyü ve onuru satın alamayacağını vurguladı. Şu anda hafif sıklet sıralamasında 2. sırada ve sıklet fark etmeksizin (P4P) dünyanın en iyi dövüşçüleri listesinde 14. sırada yer alan Tsarukyan'ı kariyerinin en önemli sınavı bekliyor. Bu hafta sonu Los Angeles'ın ev sahipliği yapacağı büyük UFC 331 turnuvasında, tehlikeli Brezilyalı nakavtçı Mauricio Ruffy ile oktagona çıkacak. Bu karşılaşmadaki bir zafer, Arman için şampiyonluk maçının kapılarını ardına kadar açacak. Peki, Tsarukyan servetten ziyade spor onurunu nasıl öne çıkardı, Ruffy engeli planlarını bozabilir mi ve divizyonda yeni kralın dönemi ne zaman başlayacak?

«Altın kemer parayla satın alınamaz»: Tsarukyan'ın yürekten gelen sözleri

Rus sporcunun maddiyat ile şampiyonluk arasındaki tercihi:

  • Maddi varlıklara karşı zafer: Arman Tsarukyan, organizasyondaki en zengin sporculardan biri olmasına rağmen paranın ana hedefi olmadığını kesin bir dille belirtti;

  • «Unvan için her şeyimi veririm»: «UFC şampiyonluk kemeri parayla satın alınamaz. Dünyada çok sayıda milyarder var ama hiçbirinin UFC şampiyonluk kemeri yok. UFC unvanı için her şeyimi verirdim» dedi sporcu;

  • Sportif hırsların üstünlüğü: Bu açıklamayla dövüşçü, kariyerinde sadece tarihe geçecek bir isim, miras ve şampiyonluk ruhunu ilk sıraya koyduğunu kanıtladı.

UFC 331 ve Los Angeles'taki kader maçı

Yaklaşan kritik mücadelenin önemli noktaları:

  • Rakip — Mauricio Ruffy: Bu hafta sonu Los Angeles'ta düzenlenecek UFC 331 turnuvası kapsamında Arman Tsarukyan, güçlü Brezilyalı dövüşçü Mauricio Ruffy ile kozlarını paylaşacak;

  • Unvana bir adım: Bu maçtaki parlak bir galibiyet, 29 yaşındaki dövüşçünün resmi şampiyonluk maçına çıkma ihtimalini maksimum seviyeye çıkaracak;

  • Hata yapma lüksü yok: Sıralamada daha aşağıda olan ancak beklenmedik vuruş gücüne sahip Ruffy'ye karşı yapılacak herhangi bir dikkatsizlik, Tsarukyan'ın yıllardır verdiği emeği riske atabilir.

Sıralamaların zirvesi: Hafif sıklette mutlak liderlik

Tsarukyan'ın ligdeki mevcut konumu ve durumu:

  • Divizyonda 2. sıra: Hafif sıklet sıralamasında istikrarlı bir şekilde ikinci sırada yer alarak mevcut şampiyonun en büyük takipçisi olmaya devam ediyor;

  • P4P sıralamasında 14. sıra: Sıklet fark etmeksizin dünyanın en iyi ve çok yönlü 15 dövüşçüsü arasında yer alıyor;

  • Geleceğin garantisi: Ruffy karşısında alınacak başarılı bir sonuç, Tsarukyan'ı lig yönetimi için şampiyonluk kemerine giden yolda tek ve tartışmasız aday haline getirecektir.

Arman Tsarukyan'ın maddi varlıkları bir kenara bırakıp sadece şampiyonluk onuru için mücadeleye girmesi, Los Angeles'taki performansını yılın en dramatik ve izlenesi maçlarından biri yapacağı şüphesizdir.

Sizce Arman Tsarukyan, Los Angeles'taki UFC 331 turnuvasında tehlikeli Brezilyalı nakavtçı Mauricio Ruffy'yi yenebilecek mi? Servetten ziyade şampiyonluk kemerini öne çıkaran samimi sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz — hafif sıklette gerçek şampiyonluk seviyesine ulaştı mı? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve MMA dünyasındaki bu büyük rekabetin analizini tüm dövüş sporu tutkunlarına ve arkadaşlarınıza iletin!

Arman TsarukyanUFC 331Mauricio RuffyHafif SıkletMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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