Cibuti, NASA Artemis Anlaşmaları'na katılan 72. ülke oldu

·6·Teknoloji
Cibuti, NASA Artemis Anlaşmaları'na katılan 72. ülke oldu

Doğu Afrika'daki Cibuti Cumhuriyeti, Ay, Mars ve diğer gök cisimlerinin keşfine yönelik uluslararası ilkeleri belirleyen Artemis Accords belgesini imzaladı. Ixbt.com'un haberine göre, bu anlaşmaya katılan ülke sayısı 72'ye ulaştı ve Cibuti, bu girişime katılan sekizinci Afrika ülkesi oldu. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Washington'daki NASA merkezinde düzenlenen resmi törende, Cibuti adına ülkenin ABD Büyükelçisi Mohamed Siad Douale belgeyi imzaladı. Artemis Accords 2020 yılında NASA ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ilk ortak ülkeler grubuyla birlikte geliştirilmiş olup, uzaycılık alanındaki uluslararası iş birliğinin hukuki temelini oluşturmaktadır.

Uluslararası iş birliği ve barış ilkeleri

Bu anlaşmanın katılımcıları, uzay faaliyetlerini yalnızca barışçıl amaçlarla yürütmeyi taahhüt ederler. Ayrıca belge, görevlerin şeffaflığını sağlamayı, acil durumlarda birbirine yardım etmeyi ve bilimsel veri paylaşımını öngörmektedir.

Ülkeler, faaliyetlerini birbirleriyle koordine ederek uzay araştırmalarının birbirini engellememesini garanti altına almalıdır. Yani, gök cisimlerindeki tarihi öneme sahip nesnelerin ve eserlerin korunması konularına da özel önem verilmektedir.

Cibuti'nin uzay hedefleri

Bu anlaşmaya katılmak Cibuti'yi doğrudan NASA'nın Ay programlarının bir katılımcısı yapmasa da, ülke için Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ortaklarla yakın çalışmak adına sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Bu adım, küçük devletlerin de küresel ölçekteki uzay süreçlerine katılma fırsatlarını genişletmektedir.

Bilgi için, Cibuti kendi ulusal uzay programını 2020 yılında başlatmıştı. 2023 ve 2024 yıllarında ise ülke, ilk Djibouti 1A ve Djibouti 1B uydularını yörüngeye başarıyla yerleştirdi. Bu uzay araçları, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Üssü'nden SpaceX şirketinin Falcon 9 roketleri yardımıyla uzaya fırlatılmıştı.

CibutiNASAArtemis AccordsSpaceXUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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