Özbekistan Futsal Milli Takımı deplasmanda Macaristan'ı mağlup etti

·1·Spor
Özbekistan Futsal Milli Takımı deplasmanda Macaristan'ı mağlup etti

Özbekistan Futsal Milli Takımı, uluslararası arenadaki büyük turnuvalara hazırlık kapsamında Avrupa'daki başarılı serisini sürdürüyor. Şu günlerde Macaristan'da düzenlenen hazırlık kampında yer alan temsilcilerimiz, ev sahibi Macaristan Milli Takımı ile oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Müsabakadaki tek ve belirleyici gol, 11. dakikada milli takımımızın tecrübeli oyuncusu İlhomjon Hamroyev tarafından kaydedildi.

Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisinden yapılan açıklamaya göre, skor tabelasında fark az görünse de maçın ilk saniyelerinden son düdüğüne kadar oyunun kontrolü tamamen temsilcilerimizin elindeydi. Temsilcilerimiz topa sahip olma, rakip kaleye gönderilen isabetli şutlar ve tehlikeli gol pozisyonları bakımından Avrupalı rakiplerine karşı belirgin bir üstünlük sergiledi. Özbek futsal ustaları bu başarıyla yetinmeyecek: İki takım arasındaki ikinci hazırlık karşılaşması 19 Eylül'de oynanacak.

Peki, milli takımımızın bu galibiyeti dünya sıralamasını ve kadro yapılanmasını nasıl etkileyecek, teknik heyetin denediği yeni beşli rotasyonlar ne kadar verimli oluyor ve Macarlar 19 Eylül'deki rövanş maçında galibiyet alabilecek mi?

«11. dakikadaki belirleyici vuruş ve mutlak hakimiyet»: Maçın görünümü

Macaristan ve Özbekistan milli takımları arasındaki mücadelenin ana hatları:

  • İlhomjon Hamroyev'den galibiyet golü: 11. dakikada gelişen hızlı atağı isabetli bir vuruşla tamamlayan Hamroyev, maçın kaderini belirledi;

  • Sahada tam hakimiyet: Topa sahip olma, pozisyonel hücumlar kurma ve pres yapma konusunda milli takımımız rakibe hiçbir özgürlük alanı bırakmadı;

  • «Gol yemeyen» kale ve savunma disiplini: Kaleci Abbos Elmurodov liderliğindeki savunma hattı, Macarların tüm tehlikeli ataklarını hatasız bir şekilde savuşturdu;

  • Şut ve pozisyon üstünlüğü: Özbekistan milli takımı, rakip kalede onlarca tehlikeli pozisyon yaratarak Avrupalı kaleciyi sürekli baskı altında tuttu.

Kadro analizi: İlk beş ve yedek güçler

Özbekistan milli takımının bu maçta sahaya çıkan kadrosu:

  • İlk beş: Abbos Elmurodov (kaleci), İlhomjon Hamroyev, Behruz Samiyev, Husniddin Nishonov, Abror Axmedzyanov;

  • Yedekler: Shavkat Ibragimov, Xayrullo Solihov, Mashrab Adilov (kaptan), Jasur O‘rinbosarov, Shaxzodjon Sa’diyev, Shaxram Faxriddinov, Sunnatilla Jo‘rayev, Shoxjahon Shonazarov, Asilbek Vafoyev;

  • Rotasyon imkanı: Teknik heyet, neredeyse tüm yedek oyunculara şans vererek farklı taktiksel şemaları uygulamada test etti.

19 Eylül'deki ikinci karşılaşma: Uzmanların sonucu

Futsal analistlerinin bu yurt dışı kampına dair önemli çıkarımları:

  • Avrupa ekolüne karşı dayanıklılık: Macaristan'ın fiziksel güce ve ikili mücadeleye dayalı oyun tarzına karşı teknik ve hızlı kombinasyon futsalı sergilenmesi, temsilcilerimizin yüksek formda olduğunu kanıtlıyor;

  • Bitiricilik sorunu: Birçok pozisyon yaratılmasına rağmen maçın 1-0 bitmesi, 19 Eylül'deki maç öncesinde hücumları sonuçlandırma konusunda daha fazla çalışılması gerektiğini gösteriyor;

  • Rövanş maçındaki heyecan: Kendi evinde kaybeden Macaristan Milli Takımı, ikinci maçta çok daha agresif ve hücum ağırlıklı bir futsal sergilemeye çalışacak, bu da takımımız için ciddi bir sınav olacak.

Özbekistan Futsal Milli Takımı'nın Macaristan'daki bu deplasman galibiyeti, takımın uluslararası arenadaki itibarını artırırken taraftarlara yaklaşan resmi turnuvalar öncesinde büyük bir güven veriyor.

Sizce futsalcılarımız 19 Eylül'de oynanacak ikinci hazırlık maçında da Macaristan karşısında daha farklı bir skorla galip gelebilecek mi? Milli takımımızın bugünkü oyununda hangi yönlerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futsalının Avrupa sahalarındaki bu zaferinin detaylarını tüm spor tutkunlarına ve arkadaşlarınıza ulaştırın!

Özbekistan Futsal Milli TakımıMacaristan Milli Takımıİlhomjon HamroyevFutsal Avrupa TurnuvalarıHazırlık Maçı
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Manchester City, Norwich'i dağıttı — Son 16 turunda Manchester United'ın celladıyla eşleşti!Manchester City, Norwich'i dağıttı — Son 16 turunda Manchester United'ın celladıyla eşleşti!Bugün, 05:31Cristiano Ronaldo Al-Nassr kulübünü satın almaktan vaz mı geçti?Cristiano Ronaldo Al-Nassr kulübünü satın almaktan vaz mı geçti?Bugün, 02:56Kylian Mbappe, Florentino Perez ile on yıllık ilişkisini anlattıKylian Mbappe, Florentino Perez ile on yıllık ilişkisini anlattıBugün, 01:34Lamine Yamal ırkçılık hakkında konuştuLamine Yamal ırkçılık hakkında konuştuDün, 23:14Yassine Bounou, Suudi Arabistan'da bir süper kurtarışa daha imza attıYassine Bounou, Suudi Arabistan'da bir süper kurtarışa daha imza attıDün, 22:20Özbekistan boks milli takımının Asya Oyunları için nihai kadrosu açıklandıÖzbekistan boks milli takımının Asya Oyunları için nihai kadrosu açıklandıDün, 22:16
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası